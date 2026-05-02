Finał Pucharu Polski: Górnik Zabrze - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Czas na decydujący mecz, jeśli chodzi o krajowy puchar. O końcowy triumf na PGE Narodowym w Warszawie powalczą piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa.

Górnik po raz pierwszy będzie miał okazję zaprezentować się na reprezentacyjnym obiekcie, który gości finalistów od 2014, z pandemiczną przerwą w latach 2020-21. Zabrzanie poprzednio mieli szansę wywalczyć trofeum ćwierć wieku temu, gdy przegrali decydujący dwumecz ze stołeczną Polonią i - co ciekawe - ostatnie finałowe spotkanie też rozegrali w Warszawie.

Raków do decydującej rozgrywki o Puchar Polski awansował po raz piąty. Po raz trzeci zagra na PGE Narodowym, gdzie w 2022 roku pokonał Lecha Poznań (3:1), a rok później w karnych uległ Legii Warszawa.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, między Górnikiem a Rakowem są trzy punkty różnicy na korzyść podopiecznych Michala Gasparika. Górnik ma na swoim koncie 49 punktów, natomiast Raków - 46.

Która z drużyn wygra sobotnie spotkanie i sięgnie po efektowne trofeum?

Relacja live i wynik na żywo finału Pucharu Polski na Polsatsport.pl. Początek meczu Górnik - Raków o godzinie 16.00.

BS, Polsat Sport, PAP