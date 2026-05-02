Finał WTA w Huzhou: Katarzyna Kawa - Veronika Erjavec. Relacja live i wynik na żywo
Katarzyna Kawa awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 125 w chińskim Huzhou. W sobotę pokonała reprezentantkę gospodarzy Hanyu Guo 6:4, 6:1. W niedzielę jej ostatnią rywalką będzie Słowenka Veronika Erjavec. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Ranga WTA 125 to odpowiednik męskiego challengera. Jeden szczebel poniżej WTA Tour. Kawa po raz trzeci dotarła do finału imprezy na tym poziomie, ale w dwóch wcześniejszych doznała porażek.
ZOBACZ TAKŻE: Krecz w meczu Polaka! Finał był już tak blisko
33-letnia Polka w światowym rankingu zajmuje 163. miejsce. Erjavec plasuje się na 96. pozycji.
Relacja live i wynik na żywo finału Katarzyna Kawa - Veronika Erjavec na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl