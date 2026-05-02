Hubert Hurkacz - Matteo Arnaldi. Kiedy finał w Cagliari? O której godzinie mecz?

Hubert Hurkacz bierze udział w turnieju rangi ATP Challenger Tour w Cagliari. Polski tenisista został we Włoszech rozstawiony z numerem 6.

Wrocławianin ma na swoim koncie już cztery triumfy. Pokonał odpowiednio Amerykaninów Zacharego Svajdę i Emiliano Navę, Włocha Matteo Berrettiniego oraz Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę.

Półfinałowe spotkanie przyniosło wiele emocji. Przeciwnik serwował bowiem po zwycięstwo w drugim secie. Hurkacz odwrócił jednak losy rywalizacji.

Nasz rodak zagra tym samym o tytuł imprezy w Cagliari. Po drugiej stronie siatki stanie Włoch Matteo Arnaldi.

Hurkacz - Arnaldi. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Arnaldi zostanie rozegrany w niedzielę 3 maja. Spotkanie Polaka i Włocha rozpocznie się nie przed godziną 15:00.

