Hubert Hurkacz - Roman Andres Burruchaga. Relacja live i wynik na żywo

Hubert Hurkacz awansował do półfinału challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari po tym, jak w ćwierćfinale pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 4:6, 6:3, 6:4. Pojedynek trwał blisko dwie godziny.

ZOBACZ TAKŻE: Krecz w meczu Polaka! Finał był już tak blisko

Wrocławianin - niegdyś w czołowej dziesiątce rankingu ATP, obecnie 63. w tym zestawieniu - rzadko występuje w turniejach rangi challenger, ale w tym roku zdarzyło się to już po raz drugi. 9 marca przegrał w swoim inauguracyjnym pojedynku w Cap Cana na Dominikanie.

Na Sardynii 29-latek otrzymał tzw. dziką kartę. W ćwierćfinale zmierzył się z zajmującym 92. miejsce na światowej liście Berrettinim. Był to ich piąty pojedynek, ale dopiero drugie zwycięstwo Polaka.

Hurkacz w spotkaniu o prawo gry w finale zagra z rozstawionym z „czwórką” Romanem Andresem Burruchagą (59. ATP). Argentyńczyk, syn piłkarskiego mistrza świata z 1986 roku, w ćwierćfinale pokonał Amerykanina Marcosa Girona 6:3, 2:6, 7:6 (7-1).

