Kapitan Polaków wychodzi z cienia w sam raz na MŚ! "To będzie nasz motor napędowy"

- Kamil ma niesamowite doświadczenie. Wiele turniejów mistrzowskich, grał na MŚ elity. To zawodnik, na którego wszyscy trenerzy mogli liczyć. Jest zawsze chętny do przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji, zawsze wspiera zespół. Jest nie tylko liderem defensywy, ale wspiera scalania zawodników młodszych z tymi starszymi – charakteryzuje Górnego team leader reprezentacji Polski Jarosław Rzeszutko.

Dla Górnego będą to siódme MŚ na wszystkich poziomach, łącznie z tymi elity z 2024 r. W porównaniu do składu, w którym debiutował 13 lat temu, w ekipie „Biało-Czerwonych” pozostał tylko on i Mateusz Bryk, który jest największym rutyniarzem, ze 147 występami w barwach narodowych.

- Świetnie się złożyło, że w takim dniu - Flagi Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i to jeszcze na własnym lodowisku w Sosnowcu zaczynamy MŚ. Mamy zarazem święto hokejowe, jak i państwowe. Mamy nadzieję, że starcie z Ukraina potoczy się po naszej myśli – powiedział Polsatowi Sport Górny.

Starcia z Ukrainą nigdy nie były dla Polaków bułką z masłem. Dość przypomnieć, że ulegliśmy jej ostatnio trzy razy z rzędu, w tym raz w Sosnowcu, w eliminacjach do IO w Mediolanie.

- Nie tylko w moim debiucie w 2013 r., ale także rok temu na MŚ w Rumunii ulegliśmy Ukrainie. Musimy bardzo mocno podejść do tego meczu. Sięgnąć pamięcią do poprzednich lat i zrewanżować się im za niepowodzenia – mobilizuje siebie i zespół Kamil Górny.

Jak reaguje na fakt, że fiński selekcjoner Polaków Pekka Tirkkonen, który kadrę przejął w październiku ubiegłego roku, przyspieszył wymianę pokoleniową? Trener wprowadził do składu na MŚ 22-letniego napastnika Jakuba Ślusarczyka, 23-letniego atakującego Szymona Kiełbickiego i 24-letniego obrońcę Michała Naroga.

- Cieszy mnie fakt, że młodzi są wprowadzani. Na dodatek pokazują się z bardzo dobre strony. To dobre zjawisko dla przyszłości naszej kadry. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Pamiętajmy, że w kadrze na MŚ w Sosnowcu mamy tylko dwóch obrońców poniżej „trzydziestki” – podkreśla Górny.

Pomimo zastrzyku świeżej krwi, Polacy są najstarszym zespołem na MŚ w Sosnowcu. Ich średnia wieku wynosi 29 lat. Najmłodszą ekipę mają Ukraińcy i Litwini, ze średnią 25 lat, następnie Kazachstan (26 lat) oraz Japonia i Francja (27 lat).

Polacy nie są największymi faworytami w walce o awans. Są nimi spadkowicze z elity – Francja i Kazachstan, a także Ukraina, która rok temu w Rumunii już witała się z gąską, lecz przez potknięcie na niżej notowanej Japonii straciła awans, na korzyść Włochów. Czy ich atutem powinna być żelazna konsekwencja taktyczna, którą wprowadził Tirkkonen? Wszak jego metody poprowadziły GKS Tychy do dwóch mistrzostw Polski z rzędu.

- Mamy nadzieję, że ta taktyka wypali. Sparingi pokazały, że obecna myśl szkoleniowa jest zupełnie inna niż poprzedniego selekcjonera Roberta Kalabera. Mam nadzieję, że zaowocuje to dobrymi wynikami na MŚ.

Kamil Górny: Zgrany zespół ma być naszym motorem napędowym

Dziś Polacy nie mają w zespole gwiazd na miarę Mariusza Czerkawskiego, Leszka Laszkiewicza, czy Marcina Kolusza. Ale czy ich siłą nie będzie monolit, świetnie zgrany i rozumiejący się zespół?

- Na pewno dyscyplina, walka jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, każdy wskoczy ogień za kolegą – to będzie nasz główny motor napędowy. Jeśli jeden się stara, to drugi pójdzie za nim. I tak chcemy grać od pierwszej do ostatniej minuty – planuje kapitan Orłów.

Pekka Tirkkonen w czwartek zrobił zespołowi luźniejszy trening, by wszyscy naładowali akumulatory na początek turnieju.

- W piątek mieliśmy już bardziej intensywne zajęcia, żeby rozruszać nogi. Chcemy zagrać w swoim stylu, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i nie zrobi nam różnicy kalendarz turnieju, który teoretycznie serwuje nam trudny początek, bo po meczu z Ukrainą czekają nas starcia ze spadkowiczami z elity – Francją i Kazachstanem. Mam nadzieję, że doping nas poniesie – nie kryje Kamil Górny.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Z MŚ Dywizji 1A awans do elity uzyskają dwa najlepsze zespoły, a najsłabszy spadnie na trzeci poziom światowy – do MŚ Dywizji 1B.

Mecz Polska – Ukraina o godz. 19:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek studia o godz. 19.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Sosnowcu:

Bramkarze:

Tomasz Fucik (GKS Tychy)

Maciej Miarka (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Michał Kieler (GKS Tychy)

Obrońcy:

Mateusz Bryk (GKS Tychy)

Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy)

Kamil Górny (Polonia Bytom)

Bartosz Ciura (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Michał Naróg (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Jakub Wanacki (ECB Zagłębie)

Karol Biłas (ECB Zagłębie)

Napastnicy:

Filip Komorski (GKS Tychy)

Alan Łyszczarczyk (GKS Tychy)

Dominik Paś (GKS Tychy)

Mateusz Michalski (GKS Katowice)

Patryk Wronka (GKS Katowice)

Aron Chmielewski (Zagłębie)

Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice)

Kamil Wałęga (HC Zilina)

Patryk Krężołek (Banik Sokolov)

Szymon Kiełbicki (JKH GKS Jastrzębie-Zdrój)

Jakub Ślusarczyk (JKH GKS Jastrzębie-Zdrój)

Mikołaj Syty (KH Toruń)

Paweł Zygmunt (HC Litvinov)

MŚ Dywizji 1 A w Sosnowcu odbędą się w dniach 2-8 maja, transmisje wyłącznie na antenach Polsatu Sport.

2 maja, godz. 19:30 Polska – Ukraina

3 maja, godz. 19:30 Francja – Polska

5 maja, godz. 19:30 Kazachstan – Polska

7 maja, godz. 19:30 Japonia – Polska

8 maja, godz. 19:30 Polska - Litwa

Średnia wieku drużyn na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu:

Litwa: 25 lat

Ukraina: 25 lat

Kazachstan: 26 lat

Francja: 27 lat

Japonia: 27 lat

Polska: 29 lat