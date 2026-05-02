Liga Mistrzyń siatkarek 2026. Final Four - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń siatkarek 2026 jest rozgrywany w dniach 2-3 maja w Ulker Sports Arena w Stambule. Rywalizują w nim dwie drużyny z Turcji (Eczacibasi Dynavit Stambuł, VakifBank Stambuł) oraz dwie z Italii (A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, Savino Del Bene Scandicci). W kadrach tych zespołów znalazły się dwie siatkarki z Polski - rozgrywająca Joanna Wołosz (Imoco Volley) oraz atakująca Magdalena Stysiak (Eczacibasi).

W pierwszym półfinale VakifBank Stambuł pokonał A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 3:2. Drużyna ze Stambułu przegrywała już 0:2 i 18:22 w trzecim secie; rywalki miały piłkę setową przy stanie 22:24, VakifBank zdołał jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi i pokonać rywalki 29:27, broniąc łącznie cztery piłki setowe. Przy wsparciu publiczności ekipa z Turcji nabrała wiatru w żagle i wygrała następną partię, a w tie-breaku pokonały rywalki (15:11). Tijana Bosković zdobyła 34, a Marina Markova 31 punktów dla zwycięskiej ekipy. Taki wynik oznacza, że siatkarki Imoco Volley nie obronią trofeum - drużyna Joanny Wołosz wygrywała dwie ostatnie edycje CEV Champions League w 2024 i 2025 roku.

Emocji nie brakowało również w drugim półfinale, który również rozstrzygnął się w tie-breaku. Siatkarki Eczacibasi Dynavit Stambuł wygrały z Savino Del Bene Scandicci 3:2. Pierwszy set dla ekipy z Italii, dwa kolejne dla Eczacibasi. Drużyna ze Scandicci doprowadziła do tie-breaka, który był popisem siatkarek ze Stambułu (15:8). Kapitalne spotkanie rozegrała Magdalena Stysiak, która wywalczyła 30 punktów dla zwycięskiej ekipy.

W niedzielnym finale w Stambule dojdzie więc do derbów tego miasta - VakifBank zagra z Eczacibasi. Wcześniej dwie pokonane ekipy z Italii zagrają w meczu o trzecie miejsce.



Wyniki meczów turnieju finałowego Ligi Mistrzyń siatkarek 2026:

2026-05-02: VakifBank Stambuł – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11) /półfinał

2026-05-02: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Savino Del Bene Scandicci 3:2 (20:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:8) /półfinał



2026-05-03: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Savino Del Bene Scandicci /mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-05-03: VakifBank Stambuł – Eczacibasi Dynavit Stambuł /finał (niedziela, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport 2).

