Liga Mistrzyń: VakifBank Stambuł - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Relacja na żywo

Final Four Ligi Mistrzyń to ostatni akcent kobiecego sezonu 2025/26. Te prestiżowe rozgrywki, po wykluczeniu zespołów z Rosji, tradycyjnie już zostały zdominowane przez kluby z Włoch i Turcji. W ubiegłym sezonie turniej finałowy także rozegrano w Stambule, ale całe podium zajęły ekipy z Serie A – A. Carraro Prosecco Doc pokonał w finale Savino del Bene 3:0, a trzecie miejsce zajęła Numia Vero Volley Mediolan. Poza podium zameldował się VakifBank, który należy do najbardziej utytułowanych klubów ostatnich lat.

Skład tegorocznego turnieju finałowego jest bardzo podobny do tego sprzed roku - zamiast Numii Vero Volley zagra Eczacibasi Dynavit, którego kluczową postacią jest atakująca biało-czerwonych Magdalena Stysiak. Trofeum broni z kolei drużyna z Conegliano, której kapitanem od kilku lat jest Joanna Wołosz.

W Lidze Mistrzyń wystąpiły trzy polskie kluby. Najlepiej spisały się siatkarki DevelopResu Rzeszów, które dotarły do ćwierćfinału rozgrywek. PGE Budowlani Łódź zajęły trzecie miejsce w grupie i później rywalizowały w Pucharze CEV, z kolei drugi z łódzkich zespołów, ŁKS Commercecon, w fazie grupowej przegrał wszystkie mecze.

BS, PAP