Piotr Zieliński o krok od mistrzostwa Włoch! A to dzięki... Napoli

W pierwszym w tym sezonie spotkaniu ligowym Napoli z Como, w listopadzie, także był remis 0:0. W sobotę kibice nie zobaczyli ciekawego widowiska, ale większe powody do rozczarowania takim wynikiem mogą mieć gospodarze, którzy stworzyli więcej okazji.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Polski dla Górnika Zabrze! Raków Częstochowa nie miał nic do powiedzenia

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Napoli ma 70 punktów, a prowadzący Inter - 79. Teoretycznie jeszcze losy tytułu nie są rozstrzygnięte, bo w przypadku jednakowego dorobku przepisy Serie A przewidują rozegranie dodatkowego meczu na neutralnym terenie.

W podobnej sytuacji jest trzeci AC Milan z 67 punktami, któremu do rozegrania pozostały jeszcze cztery spotkania.

Inter zmierzy się w niedzielę o 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza z Parmą, natomiast Milan zagra na wyjeździe z Sassuolo o 15:00.

Como ma 62 punkty i wciąż walczy o miejsce w pierwszej czwórce, dające awans do Ligi Mistrzów. Traci jednak dwa "oczka" do czwartego Juventusu, który w niedzielę podejmie Veronę.

jc, PAP