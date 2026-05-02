Piotr Zieliński o krok od mistrzostwa Włoch! A to dzięki... Napoli

Wicelider Serie A - Napoli - zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Como w 35. kolejce. To oznacza, że Interowi, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, do zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego wystarczy w niedzielę remis z Parmą.

fot. PAP/Abaca
Piotr Zieliński

W pierwszym w tym sezonie spotkaniu ligowym Napoli z Como, w listopadzie, także był remis 0:0. W sobotę kibice nie zobaczyli ciekawego widowiska, ale większe powody do rozczarowania takim wynikiem mogą mieć gospodarze, którzy stworzyli więcej okazji.

 

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Napoli ma 70 punktów, a prowadzący Inter - 79. Teoretycznie jeszcze losy tytułu nie są rozstrzygnięte, bo w przypadku jednakowego dorobku przepisy Serie A przewidują rozegranie dodatkowego meczu na neutralnym terenie.

 

W podobnej sytuacji jest trzeci AC Milan z 67 punktami, któremu do rozegrania pozostały jeszcze cztery spotkania.

 

Inter zmierzy się w niedzielę o 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza z Parmą, natomiast Milan zagra na wyjeździe z Sassuolo o 15:00.

 

Como ma 62 punkty i wciąż walczy o miejsce w pierwszej czwórce, dające awans do Ligi Mistrzów. Traci jednak dwa "oczka" do czwartego Juventusu, który w niedzielę podejmie Veronę.

jc, PAP
