Lechici są na dobrej drodze do obrony tytułu. Na cztery kolejki przed końcem mają trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze i lepszy bilans bezpośrednich spotkań z tym przeciwnikiem. Do tego prezentują dobry styl, wysoki poziom i niewykluczone, że najlepszą formę w tym sezonie.

- Mamy za sobą dwa bardzo trudne pojedynki, z którymi bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Wygraliśmy oba mecze, co dało nam jeszcze więcej pewności siebie. Tej pewności nie może być jednak zbyt dużo, musimy zachować też pokorę - trzeba po prostu znaleźć balans między tymi elementami. Mamy cztery bardzo ważne mecze do rozegrania i musimy solidnie się do nich przygotować - tłumaczył duński szkoleniowiec przed sobotnim wyjazdowym starciem z Motorem Lublin.

Zabrzanie w ten weekend nie będą walczyć o ligowe punkty - w sobotę zagrają na PGE Narodowym finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Frederiksen otwarcie przyznał, że nie ma dla niego większego znaczenia, kto sięgnie po trofeum i nie wie, czy będzie w ogóle oglądał to spotkanie, które rozpocznie się kilka godzin przed starciem jego zespołu z Motorem.

- Nie chcę, żeby odebrano to jako aroganckie zachowanie, ale tak naprawdę dla mnie to spotkanie nie ma większego znaczenia. W tym sezonie nie zagramy już ani z Rakowem, ani z Górnikiem. I przyznam nawet, że nie wiem, czy będę oglądał finał, gdyż mam wiele innych ważniejszych spraw na głowie - wspomniał.

Opiekun mistrza Polski przyznał, że bardzo szanuje najbliższego rywala, który jego zdaniem, "chce grać w piłkę".

- Analizowaliśmy przeciwnika i mogę powiedzieć, że ma dużo jakości. Lublinianie to jedna z tych drużyn w PKO BP Ekstraklasie, które chcą grać w futbol. Niektóre zespoły bardziej skupiają się na defensywie, fazach przejściowych czy stałych fragmentach gry. Ale Motor nie jest jedną z nich. Spodziewam się, że obie ekipy będą walczyć o przejęcie kontroli nad meczem. Spotkają się też dwa zespoły, które lubią być w posiadaniu piłkę i kreować sytuacje - analizował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

PAP