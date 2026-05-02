PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów to trzeci mecz o brązowy medal PlusLigi. W rywalizacji do trzech zwycięstw 2:0 prowadzą siatkarze ze stolicy. Transmisja trzeciego spotkania w niedzielę 3 maja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.
Przed nami decydujące rozstrzygnięcia w tym sezonie PlusLigi. O miejsce na najniższym stopniu podium mistrzostw Polski walczą drużyny PGE Projektu Warszawa i Asseco Resovii Rzeszów.
Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Tym samym w niedzielę siatkarze ze stolicy mogą przypieczętować brązowy medal. To oni bowiem byli górą w poprzednich dwóch potyczkach.
W minionych dniach doszło też ciekawej roszady w ekipie Projektu. Bartosz Bednorz doznał kontuzji, która wykluczyła go do końca trwającej kampanii. W ramach transferu medycznego Warszawę zasilił Aleksander Śliwka z Halkbanku Ankara.
Gdzie obejrzeć mecz o brązowy medal PlusLigi: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów?
Trzecie spotkanie o brązowy medal siatkarskiej PlusLigi odbędzie się w niedzielę 3 maja. Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów od godziny 14:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.