Podolski przedłuży karierę? Zaskakująca wypowiedź po zdobyciu Pucharu Polski

- Była motywacja, była walka, po nerwowym początku później mieliśmy kontrolę nad meczem. Taktycznie wszystko, co trener powiedział zrobiliśmy, byliśmy dobrze ustawieni i z wyjątkiem jednej sytuacji, którą Marcel Łubik wybronił, wszystko układało się po naszej myśli - tłumaczył prawie 41-letni Podolski, który gra w Górniku od 2021 roku.

W sobotę krajowy puchar zdobył po raz piąty; wcześniej uczynił to w Niemczech, Anglii, Japonii i Turcji.

- To za każdym razem wielkie emocje, świetna sprawa, a dziś to już w ogóle coś pięknego, że po tylu latach udało się zdobyć ten puchar dla Górnika. Pamiętam, jaki był Górnik i gdzie był, gdy przychodziłem tu pięć lat temu, więc cieszę się bardzo, że tyle w tym czasie zrobiliśmy. Jedziemy dalej, ale musimy pracować, bo najłatwiej o błędy wtedy, gdy jest dobrze - dodał.

Jak przyznał, od rana w dniu finału miał dobre przeczucia.

- Widziałem, co się dzieje w hotelu, widziałem chłopaków, widziałem, jaka jest atmosfera, jakie jest nastawienie i czułem, że będzie dobrze - wspomniał.

Mistrz świata z 2014 roku w barwach Niemiec zbliża się do końca kariery, ale broni się przed jasnymi deklaracjami.

- Plan był taki, że to ostatni sezon, bo wiem, ile mnie to kosztuje, ile kosztuje moją rodzinę, która schodzi często na dalszy plan. Z boku to wygląda, że wszystko przychodzi łatwo, ale tak łatwo nie jest, wiele spraw w drużynie, w klubie wymaga naprawdę dużo wysiłku i pracy - tłumaczył.

Zauważył jednak, że w ostatnich latach często udało mu się zaskakiwać otoczenie, w tym dziennikarzy, więc może i teraz będzie podobnie.

- Może coś wymyślę, bo te europejskie puchary będą kuszące - powiedział.

Podkreślił jednak, że na razie Zabrzanie muszą się skupić na dokończeniu sezonu ligowego.

- Nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze cztery mecze w lidze. Chcemy co najmniej utrzymać drugie miejsce, które teraz mamy, a może powalczyć o coś więcej. A po sezonie na spokojnie usiądziemy i zobaczymy, co dalej - przekazał.

Podolski, który pojawił się na boisku w końcówce spotkania i przejął opaskę kapitana, odebrał trofeum razem z klubową legendą - Stanisławem Oślizło.

- Wielka chwila. Pamiętam, jak przyleciałem do Katowic pierwszy raz, gdy miałem podpisać kontrakt, to pan Stanisław stał przy samolocie i prawie mnie udusił, tak mnie witał i się cieszył, że jestem. Dziś historia zatoczyła koło. Jestem na końcu swojej drogi i być może na pożegnanie też był przy mnie pan Oślizło. Takie wspomnienia na zawsze ze mną zostaną - podsumował urodzony w Gliwicach piłkarz.

