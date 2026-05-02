Polscy siatkarze z kolejnym triumfem! Zagrają w ćwierćfinale
Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału rozgrywek Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. Polacy w 1/8 finału pokonali Norwegów Hendrika Nikolaia Mola i Mathiasa Berntsena 2:0 (21:16, 21:15).
Bryl i Łosiak zagrają w półfinale z Holendrami Luinim i Immersem
O pierwszy w tym sezonie półfinał Bryl i Łosiak zagrają z Holendrami Leonem Luinim i Matthew Immersem.
Wcześniej w fazie grupowej wygrali z Argentyńczykami Nicolasem i Tomasem Capogrosso 2:1 i Szwajcarami Julianem Friedlim i Jonathanem Jordanem 2:0, a przegrali z Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem z Łotwy 1:2.
Ćwierćfinał z udziałem Bryla i Łosiaka zostanie rozegrany w sobotni wieczór czasu polskiego.
