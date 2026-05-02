Polska - Francja. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje oczywiście reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

Biało-Czerwoni czempionat zainaugurowali w sobotę od zwycięstwa nad Ukraińcami. Nasi rodacy okazali się lepsi wynikiem 3:2, a bramki zdobywali Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek.

W niedzielę Polaków czeka kolejne zadanie. Ich przeciwnikami będą bowiem Francuzi. Ci w swoim pierwszym meczu także odnieśli wiktorię. Pokonali 4:3 Japończyków.

Transmisja meczu Polska - Francja w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

Studio do meczu Polska - Francja, godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska - Francja, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Francja, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

jc, Polsat Sport