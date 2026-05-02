Polska tenisistka pierwszy raz w finale! Życiowy sukces 20-latki

Zuzanna Kolonus z największym osiągnięciem w karierze. A może być jeszcze lepiej. 20-latka pierwszy raz znalazła się w finale zawodowego turnieju. W niedzielę Polka zagra o tytuł w imprezie rangi ITF W15 w Nowym Delhi. Jej rywalką będzie rozstawiona z "6" Induska Shruti Ahlawat.