Polska tenisistka pierwszy raz w finale! Życiowy sukces 20-latki
Zuzanna Kolonus z największym osiągnięciem w karierze. A może być jeszcze lepiej. 20-latka pierwszy raz znalazła się w finale zawodowego turnieju. W niedzielę Polka zagra o tytuł w imprezie rangi ITF W15 w Nowym Delhi. Jej rywalką będzie rozstawiona z "6" Induska Shruti Ahlawat.
Obecny tydzień jest przełomowy dla Zuzanny Kolonus. Polska tenisistka nigdy dotąd nie dotarła chociażby do półfinału zawodowego turnieju. W sobotę natomiast wywalczyła awans do finału zawodów rangi ITF W15 w Nowym Delhi.
20-latka w Indiach zwyciężyła już cztery mecze. Pokonała odpowiednio reprezentantki gospodarzy Saily Prashantkumar Thakkar i Akanksha Dileep Nitture oraz Rosjanki Elinę Neplij i Ksenię Łaskutową.
W niedzielnym finale przeciwniczką Kolonus rozstawiona z "6" Induska Shruti Ahlawat.