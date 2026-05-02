Polska - Ukraina. Relacja na żywo

Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

- To będzie bardzo trudny turniej. Mamy tam wymagających przeciwników i wiemy, że będą to bardzo wyrównane i trudne mecze – powiedział w rozmowie z Polsatsport.pl trener reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, Pekka Tirkkonen.

W kwietniu 2025 polskiej drużynie nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. W rumuńskim Sfantu Gheorghe biało-czerwoni zaczęli od wygranych z gospodarzami 4:1 i Japończykami 2:1, potem przegrali z Włochami i Ukraińcami po 1:4, a na koniec ulegli Brytyjczykom 0:3, co dało im piąte, przedostatnie miejsce w turnieju.

Rok wcześniej Polacy zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli zawody w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.30.

BS, PAP, Polsat Sport