Polska - Ukraina. Skrót meczu (WIDEO)

W sobotę 2 maja rozpoczęły się tegoroczne mistrzostwa świata Dywizji IA w hokeju na lodzie. Czempionat jest wyjątkowy dla polskich kibiców nie tylko ze względu na obecność w rywalizacji Biało-Czerwonych, ale również przez pryzmat miejsca rozgrywania turnieju. Zmagania toczą się bowiem z Sosnowcu.

Podopieczni Pekki Tirkkonena świetnie rozpoczęli rywalizację na mistrzostwach świata. W swoim pierwszym meczu pokonali bowiem narodową drużynę Ukrainy 3:1. Dla Biało-Czerwonych bramki zdobywali: Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. Poniżej prezentujemy skrót sobotniego meczu.

Skrót meczu Polska - Ukraina:

