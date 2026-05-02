Polska - Ukraina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Francja (3.05), Kazachstan (5.05), Japonia (7.05) i Litwa (8.05). Wszystkie mecze Polaków rozpoczynać się będa o godz. 19.30.

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

Francuzi i Kazachowie spadli z najwyższej grupy, a Litwa awansowała z niższej dywizji.

Trener gospodarzy Pekka Tirkkonen liczy na wsparcie z trybun i nie powinien być zawiedziony. Na pierwsze dwa spotkania bilety zostały już wyprzedane.

Fin miesiąc wcześniej poprowadził GKS Tychy do obrony tytułu mistrza Polski.

- Mam nadzieję, że sezon reprezentacyjny też skończymy sukcesem, na co ciężko pracujemy. Musimy wierzyć w swoje umiejętności i być przygotowani na sto procent, bo łatwych przeciwników nie będzie. Czuję pozytywną energię w zespole, mam nadzieję, że pokażemy dobry hokej – powiedział.

Przy sosnowieckim lodowisku podczas mistrzostw będzie działać Strefa Kibica. Na dużym telebimie będzie tam można obejrzeć transmisje spotkań, kupić turniejowe pamiątki, spotkać hokejowe sławy, wziąć udział w konkursach i skorzystać z oferty gastronomicznej.

W kwietniu 2025 polskiej drużynie nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. Zaczęła turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od wygranych z Rumunią 4:1 i Japonią 2:1, potem przegrała z Włochami i Ukrainą po 1:4, a na koniec uległa Wielkiej Brytanii 0:3, zajmując piąte, przedostatnie miejsce w zawodach.

Rok wcześniej biało-czerwoni zagrali, po 22-letniej przerwie, w MŚ Elity. Zaczęli turniej w Ostrawie optymistycznie, bo z brązowym medalistą poprzednich MŚ Łotwą przegrali 4:5 po dogrywce. Potem jednak były porażki ze Szwecją 1:5, Francją 2:4, Słowacją 0:4, USA 1:4, Niemcami 2:4 i Kazachstanem 1:3, co oznaczało spadek.

PAP