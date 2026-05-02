Puchar Polski dla Górnika Zabrze! Raków Częstochowa nie miał nic do powiedzenia

Sobota 2 maja w polskiej piłce nożnej stała pod znakiem finału Pucharu. Na PGE Narodowym spotkały się drużyny Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Stawką meczu nie było tylko trofeum, ale także gra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy w przyszłym sezonie.

Od pierwszego gwizdka widowisko nie porywało. Początkowo inicjatywa nieznacznie była po stronie Rakowa, jednak nic a nic z tego nie wynikało. Następnie do głosu próbowali dojść piłkarze Górnika, lecz również bez konkretów.



Te nadeszły po pół godzinie gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na bliższy słupek wykonał Erik Janza, a piłkę do siatki skierował Roberto Massimo, otwierając tym samym wynik meczu.



Niewiele więcej działo się w pierwszej połowie. Arbiter Jarosław Przybył zaprosił piłkarzy obu zespołów na przerwę przy rezultacie 1:0 dla ekipy z Zabrza.



W 64. minucie szansę na podwyższenie prowadzenia miał Górnik. Strzelać z pola karnego mógł Jarosław Kubicki, ale zdecydował się na podanie do Sondre Lisetha. Jego próba została zablokowana.



60 sekund później podopieczni Michala Gasparika dopięli swego. Pomógł im w tym Fran Tudor, który popełnił błąd i stracił futbolówkę na rzecz Maksyma Chłania. Ukrainiec pokonał Oliwiera Zycha i dał Górnikowi drugą bramkę.

Raków do końca nie miał wiele do powiedzenia na murawie. Tymczasem na 10 minut przed końcem zmagań święto na trybunach rozpoczęli fanatycy Górnika.

Najwięcej emocji zawodnicy z Częstochowy stworzyli w doliczonym czasie, kiedy puściły im nerwy i doszło do przepychanki. Efektem zamieszania była między innymi czerwona kartka dla Jonatana Brunesa.

Na tym sędzia Przybył zakończył zawody. Puchar Polski powędrował tym samym do Zabrza - siódmy raz w historii, a pierwszy od 1972 roku.



Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:0 (1:0)

Bramki: Roberto Massimo 32, Josema 65.

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek (83. Paweł Olkowski), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza (89. Lukas Ambros) - Jarosław Kubicki, Patrik Hellebrand, Lukas Sadilek - Maksym Chłań (83. Yvan Ikia Dimi), Sondre Liseth (90. Lukas Podolski), Roberto Massimo (74. Ondrej Zmrzly). Trener: Michal Gasparik.

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Paweł Dawidowicz (57. Michael Ameyaw), Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Marko Bulat, Oskar Repka, Jean Carlos Silva (66. Adriano) - Patryk Makuch (46. Lamine Diaby-Fadiga), Jonatan Brunes, Ivi Lopez (66. Leonardo Rocha). Trener: Łukasz Tomczyk.

Żółte kartki: Erik Janza, Yvan Ikia Dimi, Marcel Łubik - Ivi Lopez, Oskar Repka.



Czerwone kartki: Jonatan Brunes.

Sędzia: Jarosław Przybył.

jc, Polsat Sport