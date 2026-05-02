Robert Lewandowski z golem! Ważna wygrana Barcelony

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w sobotni wieczór mierzyła się z Osasuną w ramach 34. kolejki LaLiga. W wyjściowym składzie "Dumy Katalonii" wyszedł jeden z Polaków - Lewandowski.

Napastnik już w 10. minucie spróbował swoich sił z dystansu. Piłka minęła jednak nieznacznie bramkę z prawej strony.

Następnie inicjatywa była po stronie Barcelony. Podopieczni Hansiego Flicka nie potrafili jednak wypracować sobie dogodnej okazji.

Różnicę po drugiej stronie robił za to Ante Budimir. Chorwat najpierw popisał się genialnym rajdem, lecz wykończył go strzałem w słupek.

Kilkadziesiąt sekund później Budimir uderzył z większej odległości. Tym razem powstrzymał go Joan Garcia.

Ostatecznie sędzia spotkania Isidro Diaz de Mera Escuderos zaprosił do szatni piłkarzy obu zespołów przy remisowym wyniku 0:0.

Widowisko w drugiej połowie nie porywało. Po kwadransie pierwszych zmian dokonał Hansi Flick, wpuszczając Ferrana Torresa, Frenkiego de Jonga i Marcusa Rashforda. Lewandowski pozostawał na murawie.

W 69. minucie znów okazję, by się wykazać miał Joan Garcia. Tym razem obronił strzał Rubena Garcii.

Pierwszy cios w 81. minucie wyprowadził Lewandowski. Polak główką skierował futbolówkę do siatki, kapitalnie wykorzystując dośrodkowanie Rashforda.

Pięć minut później na listę strzelców wpisał się Ferran Torres, któremu świetnym podaniem asystował Fermin Lopez.

Końcówka przyniosła wiele emocji. Osasuna próbowała gonić. Stać ją było na jednego gola. Jego autorem, główką, po wrzutce Abela Bretonesa, był Raul Garcia.

Barcelona wygrała 2:1 i zapisała do tabeli LaLiga kolejne trzy punkty. Jeśli więc Real Madryt w niedzielę okaże się gorszy od Espanyolu, "Duma Katalonii" zostanie mistrzem Hiszpanii.

CA Osasuna - FC Barcelona 1:2 (0:0)

Bramki: Raul Garcia 89 - Robert Lewandowski 81, Ferran Torres 86.

CA Osasuna: Sergio Herrera - Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan - Lucas Torro (85. Kike Barja), Jon Moncayola (86. Asier Osambela) - Ruben Garcia (86. Abel Bretones), Moi Gomez (70. Aimar Oroz), Raul Moro - Ante Budimir (70. Raul Garcia). Trener: Alessio Lisci.

FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia (82. Ronald Araujo), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Gavi (62. Frenkie de Jong), Pedri (88. Marc Bernal) - Roony Bardghij (62. Marcus Rashford), Dani Olmo (62. Ferran Torres), Fermin Lopez - Robert Lewandowski. Trener: Hansi Flick.

Żółte kartki: Jon Moncayola - Gavi, Eric Garcia.

Sędzia: Isidro Diaz de Mera Escuderos.

