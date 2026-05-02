Schalke wraca do Bundesligi!

Do zwycięstwa gospodarzom wystarczył gol kapitana Kenana Karamana w 15. minucie. Do 59. grał powracający po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej urazem barku słynny Bośniak Edin Dżeko, który w marcu skończył 40 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Była 81. minuta, kiedy Lewandowski zachwycił! Kolejne trafienie Polaka

Z dorobkiem 67 punktów Schalke ma już bezpieczną przewagę nad trzecim Hannoverem 96. Tylko teoretycznie może jeszcze stracić pierwsze miejsce na rzecz SC Paderborn, które ma 58 punktów, ale i tak bezpośredni awans do Bundesligi dają dwie pierwsze lokaty.

jc, PAP