Schalke wraca do Bundesligi!

Piłka nożna

Schalke 04 Gelsenkirchen po trzech latach ponownie zagra w Bundeslidze. W sobotnim meczu 32. z 34 kolejek pokonało u siebie Fortunę Duesseldorf 1:0.

Piłkarze świętujący na boisku, jeden z nich trzyma butelkę i wskazuje palcem w górę.
fot. PAP/EPA
Schalke znów w Bundeslidze

Do zwycięstwa gospodarzom wystarczył gol kapitana Kenana Karamana w 15. minucie. Do 59. grał powracający po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej urazem barku słynny Bośniak Edin Dżeko, który w marcu skończył 40 lat.

 

ZOBACZ TAKŻE: Była 81. minuta, kiedy Lewandowski zachwycił! Kolejne trafienie Polaka

 

Z dorobkiem 67 punktów Schalke ma już bezpieczną przewagę nad trzecim Hannoverem 96. Tylko teoretycznie może jeszcze stracić pierwsze miejsce na rzecz SC Paderborn, które ma 58 punktów, ale i tak bezpośredni awans do Bundesligi dają dwie pierwsze lokaty.

jc, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BUNDESLIGANIEMCYPIŁKA NOŻNASCHALKE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze akcje półfinałów Ligi Europy
Zobacz także

Wielkie emocje i wciąż wszystko możliwe! Za nami pierwsze półfinały LE (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 