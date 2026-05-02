Siatkarka doznała urazu... świętując zwycięstwo! Niecodzienna scena w półfinale Ligi Mistrzyń

Eczacibasi Dynavit Stambuł wygrało z Savino Del Bene Scandicci 3:2 w półfinale Ligi Mistrzów siatkarek. Po meczu doszło do niecodziennej sytuacji - rozgrywająca tureckiej drużyny Elif Sahin doznała urazu podczas świętowania zwycięstwa..

Drużyna Eczacibasi Dynavit Stambuł świętuje zwycięstwo w półfinale Ligi Mistrzyń siatkarek.
Final Four Ligi Mistrzyń 2026. Elif Sahin doznała urazu po ostatniej akcji półfinału.

Drużyna Eczacibasi Dynavit Stambuł kapitalnie zaprezentowała się w tie-breaku, w którym pokonała Scandicci 15:8. W ostatniej akcji zatrzymała rywalki blokiem i mogła cieszyć się z wygranego półfinału. Podczas radości na parkiet upadła rozgrywająca zwycięskiej drużyny Elif Sahin, która trzymała się za kostkę.

 

Siatkarki Eczacibasi zagrają w finale z VakifBankiem Stambuł, który wygrał z obrońcą trofeum – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 3:2. Miejmy nadzieję, że uraz Elif Sahin nie okaże się groźny i siatkarka zagra w niedzielnym spotkaniu o złoto.


