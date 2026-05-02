Świetny występ polskich siatkarzy! Są w półfinale

Bartosz Łosiak i Michał Bryl z powodzeniem rywalizują w turnieju Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. W sobotę pokonali w dwóch setach Norwegów Hendrika Nikolaia Mola i Mathiasa Berntsena i zameldowali się w ćwierćfinale.

Jeszcze tego samego dnia mierzyli się z Holendrami Leonem Luinim i Matthew Immersem o pierwszy półfinał w tym sezonie. W pierwszej partii Biało-Czerwoni sukcesywnie budowali swoją przewagę i triumfowali 21:18. Drugi set zakończył się bardziej okazałym zwycięstwem Polaków - byli bowiem górą do 14.

Łosiak i Bryl odnieśli tym samym wiktorię 2:0 i wywalczyli awans do najlepszej czwórki zmagań w Brasilii. O miejsce w finale zagrają z Łotyszami Martinsem Plavinsem i Kristiansem Fokerotsem.

Bartosz Łosiak/Michał Bryl - Leon Luini/Matthew Immers 2:0 (21:18, 21:14)

Skrót meczu Bartosz Łosiak/Michał Bryl - Leon Luini/Matthew Immers w załączonym materiale wideo:

jc, Polsat Sport