UFC w Australii: Wyniki i skróty walk
UFC tym razem zawitało do Australii. Na gali Fight Night 275 dojdzie między innymi do kolejnej walki Polaka - Robert Bryczek zmierzy się z Camem Rowstonem. Sprawdź wyniki i skróty walk UFC.
Bryczek wraca do klatki UFC. Polak po raz ostatni walczył we wrześniu 2025 roku - wówczas efektownie znokautował Brada Tavaresa na gali w Paryżu. Tym samym przełamał się po porażce w debiucie w UFC z Ihorem Potierią.
Gdzie obejrzeć galę UFC z udziałem Bryczka?
Oprócz Bryczka, w klatce UFC zobaczymy między innymi Jacka Della Maddalenę. Były mistrz postara się wrócić na zwycięską ścieżkę po zeszłorocznej porażce o pas wagi półśredniej z Islamem Makhachevem. Rywalem Australijczyka będzie Carlos Prates, który wygrał dwie walki z rzędu przez nokauty.
UFC Fight Night 275. Wyniki i skróty walk:
Walka wieczoru:
170 lb: Jack Della Maddalena - Carlos Prates
Karta główna:
155 lb: Beneil Dariush - Quillan Salkilld
125 lb: Tim Elliott - Steve Erceg
265 lb: Shamil Gaziev - Brando Pericić
265 lb: Tai Tuivasa - Louie Sutherland
Karta wstępna:
185 lb: Robert Bryczek - Cam Rowston
205 lb: Junior Tafa - Kevin Christian
185 lb: Jacob Malkoun - Gerald Meerschaert
135 lb: Colby Thicknesse - Vince Morales
185 lb: Wes Schultz - Ben Johnston
170 lb: Jonathan Micallef - Themba Gorimbo
155 lb: Dom Mar Fan - Kody Steele