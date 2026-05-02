UFC w Australii: Wyniki i skróty walk

Sporty walki

UFC tym razem zawitało do Australii. Na gali Fight Night 275 dojdzie między innymi do kolejnej walki Polaka - Robert Bryczek zmierzy się z Camem Rowstonem. Sprawdź wyniki i skróty walk UFC.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych rozmawia przed mikrofonem Polsat Sport.
fot. Polsat Sport
Bryczek wraca do klatki UFC. Polak po raz ostatni walczył we wrześniu 2025 roku - wówczas efektownie znokautował Brada Tavaresa na gali w Paryżu. Tym samym przełamał się po porażce w debiucie w UFC z Ihorem Potierią.

 

Gdzie obejrzeć galę UFC z udziałem Bryczka?

 

Oprócz Bryczka, w klatce UFC zobaczymy między innymi Jacka Della Maddalenę. Były mistrz postara się wrócić na zwycięską ścieżkę po zeszłorocznej porażce o pas wagi półśredniej z Islamem Makhachevem. Rywalem Australijczyka będzie Carlos Prates, który wygrał dwie walki z rzędu przez nokauty.

UFC Fight Night 275. Wyniki i skróty walk:

Walka wieczoru:

170 lb: Jack Della Maddalena - Carlos Prates

 

Karta główna: 

155 lb: Beneil Dariush - Quillan Salkilld

125 lb: Tim Elliott - Steve Erceg

265 lb: Shamil Gaziev - Brando Pericić

265 lb: Tai Tuivasa - Louie Sutherland

 

Karta wstępna:

185 lb: Robert Bryczek - Cam Rowston

205 lb: Junior Tafa - Kevin Christian

185 lb: Jacob Malkoun - Gerald Meerschaert

135 lb: Colby Thicknesse - Vince Morales

185 lb: Wes Schultz - Ben Johnston

170 lb: Jonathan Micallef - Themba Gorimbo

155 lb: Dom Mar Fan - Kody Steele

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MMAROBERT BRYCZEKSPORTY WALKI
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 