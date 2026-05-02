Ukraińska tenisistka z życiowym sukcesem w Madrycie! To podopieczna Polki

Ukrainka w Madrycie udowodniła, że jest w znakomitej formie od początku części sezonu na kortach ziemnych. Wygrany finał w stolicy Hiszpanii jest jej 12. zwycięstwem z rzędu, wywalczyła też drugi tytuł w tym roku na tej nawierzchni, wcześniej triumfowała w turnieju WTA 250 w Rouen.

W sumie w karierze to jej trzeci tytuł, ale największy. W 2023 roku wygrała też imprezę w Austin rangi WTA 250.

Andriejewa, notowana na ósmym miejscu w światowym rankingu, również prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze na kortach ziemnych. Wygrała turniej WTA 500 w Linzu i na tej nawierzchni przed finałem miała bilans 12-1. Została pierwszą nastolatką, która dotarła do trzech decydujących pojedynków w imprezach WTA 1000. W 2025 roku triumfowała w turniejach tej rangi w Dubaju i Indian Wells.

W sobotnim finale 23-letnia podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej w pierwszym secie była o jedno przełamanie lepsza od pięć lat młodszej Rosjanki. Druga partia to był natomiast festiwal przełamań, w którym ostatecznie ponownie lepsza okazała się Kostiuk.

23. na liście WTA Ukrainka została zaledwie drugą zwyciężczynią imprezy w Madrycie, notowaną poza czołową 20. Wcześniej w 2010 roku dokonała tego Francuzka Aravane Rezai, zajmująca wówczas 24. miejsce w światowym rankingu.

W poniedziałkowym notowaniu listy WTA Kostiuk awansuje na najwyższe w karierze 15. miejsce. Andriejewa zanotuje skok z ósmego na siódme.

Iga Świątek triumfowała w Madrycie dwa lata temu, a w tegorocznej edycji z powodów zdrowotnych skreczowała w trzeciej rundzie w meczu z Ann Li z USA.

Marta Kostiuk - Mirra Andriejewa 6:3, 7:5

jc, Polsat Sport