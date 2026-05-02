Było już 0:2 i 18:22! Niesamowity powrót VakifBanku. Drużyna Joanny Wołosz nie obroni trofeum

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu zespołów. Lepiej rozpoczęły siatkarki ze Stambułu (8:5), Imoco Volley odrobiło straty (10:10), a później wynik krążył wokół remisu. W końcówce VakifBank prowadził 21:20, ale kluczowe akcje padły łupem ekipy z Italii. Isabelle Haak wywalczyła piłkę setową, a po chwili Gabi skutecznym atakiem ustaliła wynik na 22:25.

Drugi set był popisem siatkarek z Conegliano. Drużyna VakifBanku dotrzymywała kroku rywalkom do stanu 12:13, a później dominowało Imoco Volley. Włoska ekipa grała skuteczniej w ataku i w całym secie popełniła zaledwie jeden błąd; odskoczyła na cztery oczka (12:16), a później na sześć, gdy asa posłała Merit Adigwe (14:20). Ostatnie słowo znów należało do Gabi, która zamknęła seta atakiem po bloku rywalek (18:25).

Drużyna Imoco Volley lepiej rozpoczęła trzecią partię (4:7), turecka ekipa szybko wyrównała (7:7), ale w środkowej części seta znów punktową zaliczkę zbudowała sobie broniąca trofeum drużyna z Włoch (12:16). W końcówce zespół z Conegliano miał cztery oczka zaliczki (18:22), ale przeciwniczki zerwały się do walki i dzięki skutecznej grze Tijany Bosković złapały kontakt (21:22). Ting Zhu wywalczyła piłkę meczową dla Imoco (22:24), a siatkarki VakifBanku zdołały doprowadzić do gry na przewagi, którą wygrały 29:27. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Marina Markova.

Wygrana emocjonującej końcówki wyraźnie uskrzydliła siatkarki VakifBanku, które w czwartym secie błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (9:4) i dominowały na parkiecie (15:8). Przy stanie 18:11 kontuzji doznała serbska przyjmująca VakifBanku - Katarina Dangubić. Ta sytuacja wybiła z rytmu drużynę ze Stambułu. Siatkarki Imoco Volley zerwały się do walki, zmniejszyły różnicę (20:18), później obroniły dwie piłki setowe, ale Tijana Bosković skutecznym atakiem przesądziła o wygranej VakifBanku 25:23.

Pierwsze akcje tie-breaka padły łupem drużyny z Italii (0:3), ale VakifBank szybko wyrównał (4:4). Po ataku blok-aut Tijany Bosković drużyna ze Stambułu miała punkt zaliczki przy zmianie stron (8:7). Turecka ekipa wyraźnie się rozkręciła, gdy cztery ataki z rzędu skończyła Marina Markova, było 13:8. Markova wywalczyła też piłkę meczową (14:9), a spotkanie zakończyła skutecznym uderzeniem Bosković (15:11).

Najwięcej punktów: Tijana Bosković (34), Marina Markova (31) – VakifBank; Gabi (20), Isabelle Haak (20), Ting Zhu (17), Sarah Fahr (13) – Conegliano. Joanna Wołosz zdobyła trzy punkty w ataku.

Drużyna z Conegliano nie obroni trofeum, które wywalczyła w dwóch poprzednich sezonach (2024, 2025). W finale zagra VakifBank Stambuł, który zmierzy się ze zwycięzcą drugiego półfinału Eczacibasi Dynavit Stambuł - Savino Del Bene Scandicci. Mecze o medale zostaną rozegrane w niedzielę.

VakifBank Stambuł – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11)

VakifBank: Derya Cebecioglu, Chiaka Ogbogu, Cansu Ozbay, Marina Markova, Zehra Gunes, Tijana Bosković – Ayca Aykac (libero) oraz Aylin Acar, Katarina Dangubić, Helena Cazaute, Sila Caliskan. Trener: Giovanni Guidetti.

Conegliano: Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak, Ting Zhu, Marina Lubian, Joanna Wołosz – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Adigwe, Nika Daalderop, Serena Scognamillo, Jenna Ewert. Trener: Daniele Santarelli.

