Wielka wygrana polskiego żużlowca! Zmarzlik trzeci

Kacper Woryna wygrał w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec, pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Bewley, a trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik.

29-letni Woryna, wnuczek wielokrotnego medalisty drużynowych i indywidualnych mistrzostw świata Antoniego, w tym sezonie debiutuje jako stały uczestnik cyklu GP. W fazie zasadniczej zawodów w Landshut zajął szóste miejsce i do finału awansował wygrywając bieg ostatniej szansy.

 

Patryk Dudek zajął siódme miejsce, a Dominik Kubera - 10.

 

Kolejny turniej odbędzie się 23 maja w Pradze

jc, PAP
