Wikłacz wypada z hitowej walki! Znamy powód

Wikłacz już 6 czerwca miał stoczyć trzecią walkę w UFC. Jego rywalem miał być Marcus McGhee, który w ostatnim boju przegrał z mistrzem kategorii koguciej Petrem Yanem.

Wiemy jednak, że w pierwotnym terminie starcie nie dojdzie do skutku.

"Nadszedł moment, którego się nie spodziewałem. Kontuzja wyklucza mnie z walk i treningów na pewien czas" - przekazał na Instagramie, dodając zdjęcie z temblakiem na ręce.

"Teraz skupiam się na powrocie do zdrowia. Potrzebuję chwili, żeby się naprawić i wrócić jeszcze mocniejszy. Wrócę ze zdwojoną siłą" - podsumował.

Wikłacz zanotował dotąd dwa zwycięstwa w UFC - z Patchym Mixem oraz ostatnio z Muinem Gafurovem.