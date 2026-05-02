Wikłacz wypada z hitowej walki! Znamy powód

Hubert Pawlik

Jakub Wikłacz poinformował na Instagramie, że wypada z najbliższego pojedynku z Marcusem McGhee. "Nadszedł moment, którego się nie spodziewałem" - napisał.

Jakub Wikłacz wypada z hitowego starcia

Wikłacz już 6 czerwca miał stoczyć trzecią walkę w UFC. Jego rywalem miał być Marcus McGhee, który w ostatnim boju przegrał z mistrzem kategorii koguciej Petrem Yanem.

 

Wiemy jednak, że w pierwotnym terminie starcie nie dojdzie do skutku.

 

"Nadszedł moment, którego się nie spodziewałem. Kontuzja wyklucza mnie z walk i treningów na pewien czas" - przekazał na Instagramie, dodając zdjęcie z temblakiem na ręce.

 

"Teraz skupiam się na powrocie do zdrowia. Potrzebuję chwili, żeby się naprawić i wrócić jeszcze mocniejszy. Wrócę ze zdwojoną siłą" - podsumował.

 

Wikłacz zanotował dotąd dwa zwycięstwa w UFC - z Patchym Mixem oraz ostatnio z Muinem Gafurovem.

