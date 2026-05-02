Wpadka Bayernu przed półfinałem Ligi Mistrzów z PSG

Pewny już piłkarskiego mistrzostwa kraju Bayern Monachium zremisował u siebie z ostatnim w tabeli Heidenheim 3:3 w 32. kolejce Bundesligi. Gospodarze zagrali w częściowo rezerwowym składzie, bo w środę czeka ich rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Bayern uratował w sobotę remis w 10. doliczonej minucie drugiej połowy, kiedy na 3:3 trafił Francuz Michael Olise. Wcześniej dwa gole dla Bawarczyków uzyskał Leon Goretzka, a dla zespołu walczącego o utrzymanie w Bundeslidze bramki zdobyli Gruzin Budu Zivzivadze (dwie) oraz Turek Eren Dinkci.

 

Bayern ma 83 punkty, o 16 więcej od Borussii Dortmund. Wicelider w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.

 

Sobotni remis może okazać się cenny dla Heidenheim, które zamyka tabelę z 23 punktami, trzema straty do strefy barażowej. O uniknięcie spadku walczy też VfL Wolfsburg - 25 pkt. Drużyna, której bramkarzem jest Kamil Grabara, w niedzielę zagra na wyjeździe z Freiburgiem

jc, PAP
BAYERN MONACHIUMBUNDESLIGABUNDESLIGA 2025/26HEIDENHEIMNIEMCYPIŁKA NOŻNA
