Zachwycił formą w kluczowym meczu PlusLigi! Mistrzostwo Polski na wyciągnięcie ręki

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin pokonali na wyjeździe Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0 i objęli prowadzenie 2-1 w finale PlusLigi. Wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania Mateusz Malinowski po meczu w Sosnowcu ocenił, że kluczowe dla zwycięstwa było nastawienie mentalne.

W każdym z trzech setów Zawiercianie, którzy wygrali pierwszy mecz finału zdecydowanie 3:0, a później przegrali w Lublinie 1:3, byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę z rywalami tylko przez połowę partii. Końcówki lepiej rozgrywali broniący tytułu siatkarze Bogdanki LUK.

 

- Na pewno popełnili dosyć dużo błędów na zagrywce. My mieliśmy ich mniej. Tak mi się wydaje, że chyba pierwszy raz zanotowaliśmy więcej asów niż oni. Bardzo się cieszymy, że zagraliśmy naprawdę świetny mecz. "Poczuliśmy krew" u siebie w Lublinie, poczuliśmy, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Mentalność tutaj miała według mnie kluczowe znaczenie - ocenił Malinowski.

 

Z atakującym Bogdanki LUK zgodził się trener Warty Michał Winiarski.

 

- Myślę, że to są mecze, w których na pewno mentalność odgrywa dużą rolę i faktycznie od samego początku spotkanie trochę nie układało się po naszej myśli, bo mieliśmy dużo błędów w zagrywce. Nawet jeżeli trafiliśmy serwisem, to zespół z Lublina przyjmował nad siebie i bardzo dobrze grał w ataku. Gra rywali zmusiła nas też trochę do tych błędów. Faktycznie nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli i myślę, że mamy trzy dni, żeby się odbudować. Żeby wywalczyć mistrzostwo Polski trzeba wygrać trzy spotkania. My będziemy robić wszystko, żeby doprowadzić do piątego meczu - zapowiedział szkoleniowiec.

 

Lublinianie mogą przypieczętować zdobycie złota mistrzostw Polski w środę przed własną publicznością.

 

- Siatkówka, generalnie cały sport, uczy pokory, uczy tego, żeby nigdy nikogo nie skreślać, żeby zawsze podchodzić do swojej pracy, do swoich obowiązków w pełni profesjonalnie i z zaangażowaniem, bo nigdy nie wiesz, jak się kolejny mecz potoczy. My tutaj zagraliśmy słabo w pierwszym spotkaniu, natomiast wiedzieliśmy, co musimy zrobić na treningach, w meczu, żeby potem wygrać. Dlatego super, że teraz jest w tej rywalizacji 2-1 dla nas. Jesteśmy blisko, natomiast na pewno zespół z Zawiercia zrobi wszystko, żeby jeszcze tę rywalizację przywrócić do Sosnowca i żeby był piąty mecz - podsumował kapitan Bogdanki LUK Marcin Komenda.

 

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Czwarty mecz w środę w Lublinie o godz. 20:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

