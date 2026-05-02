Zbigniew Boniek z przekazem przed MŚ hokeistów. "Zacieram ręce"

Tuż przed MŚ w Sosnowcu polski hokej celebrował 50. rocznicę zwycięstwa nad ZSRR podczas MŚ w „Spodku”, w 1976 r. Jednocześnie środowisko ma nadzieję na awans do elity MŚ podczas MŚ Dywizji 1A, które od 2 do 8 maja potrwają w Sosnowcu. Jednym ze sterników polskiego hokeja został Mariusz Czerkawski, który zasiada w zarządzie nowego prezesa Krzysztofa Woźniaka.

ZOBACZ TAKŻE: Pekka Tirkkonen przed debiutem na MŚ: Wierzę w awans, choć to będzie bardzo wyrównana grupa

Zapytaliśmy Zbigniewa Bońka o to, jak pan wspomina cud na lodzie w „Spodku” i czy uda się ekipie z Czerkawskim w składzie ożywić polski hokej?

- Wygraną 6:4 nad ZSRR bardzo dobrze pamiętam. Zresztą cały hokej z tamtych czasów wspominam bardzo dobrze, wręcz fantastycznie. To był sport mojego dzieciństwa. Byłem kibicem Polonii Bydgoszcz i zawsze chodziłem na jej mecze, które były rozgrywane w piątki i soboty albo w soboty i niedziele. W sobotę o godz. 19, a w niedzielę o godz. 18 – powiedziała nam legenda nie tylko polskiej, ale także światowej piłki.

- Rozgrywki hokejowe były szalenie mocne i ciekawe. Mógłbym wymienić składy niemal wszystkich drużyn: Podhala, Baildonu Katowice, GKS-u Katowice, z Legii Warszawa, z ŁKS-u, Polonii Bydgoszcz, Pomorzanina Toruń itd. – dodał Boniek.

Na domowych MŚ zaplecza elity Polakom do tej pory się nie wiodło. W 2000 r. w „Spodku” pokonali Niemców, ale to oni awansowali do elity, my zajęliśmy piąte miejsce, za Ukrainą, Kazachstanem i Wielką Brytanią. W 2015 r. w Krakowie mieliśmy wielkie nadzieje na promocję, ale po porażkach z Włochami, Kazachstanem i Węgrami, pomimo pokonania Ukrainy, do elity powędrował Kazachstan i „Bratankowie”. Rok później nie poradziliśmy sobie w „Spodku” przez porażki z Włochami i Koreą Południową w pierwszych dniach turnieju. Awans zyskały Słowenia i Italia.

Teraz „Biało-Czerwoni” również mają zabójczy początek: po dzisiejszej konfrontacji w niedzielę czeka ich spadkowicz Francja z elity, a we wtorek – kolejny spadkowicz – Kazachstan.

- Wszystko się zmieniło, dziś hokej nie jest już tak popularny, ale przed MŚ w Sosnowcu zacieram ręce i życzę polskiemu hokejowi jak najlepiej. A Mariuszowi Czerkawskiemu, który widzę, że się udziela w zarządzie PZHL-u, życzę, by w działalności menedżersko-działaczowskiej był zawsze taki jaki był na lodzie: konkretny, szybki, skuteczny, bez pójścia na łatwe kompromisy, bo tego potrzebuje polski hokej – powiedział nam Zbigniew Boniek.

Mecz Polska – Ukraina o godz. 19:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek studia o godz. 19.

Skład reprezentacji Polski:

Bramkarze:

Tomasz Fucik (GKS Tychy)

Maciej Miarka (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Michał Kieler (GKS Tychy)

Obrońcy:

Mateusz Bryk (GKS Tychy)

Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy)

Kamil Górny (Polonia Bytom)

Bartosz Ciura (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Michał Naróg (ECB Zagłębie Sosnowiec)

Jakub Wanacki (ECB Zagłębie)

Karol Biłas (ECB Zagłębie)

Napastnicy:

Filip Komorski (GKS Tychy)

Alan Łyszczarczyk (GKS Tychy)

Dominik Paś (GKS Tychy)

Mateusz Michalski (GKS Katowice)

Patryk Wronka (GKS Katowice)

Aron Chmielewski (Zagłębie)

Krzyszot Maciaś (HC Vitkovice)

Kamil Wałęga (HC Zilina)

Patryk Krężołek (Banik Sokolov)

Szymon Kiełbicki (JKH GKS Jastrzębie-Zdrój)

Jakub Ślusarczyk (JKH GKS Jastrzębie-Zdrój)

Mikołaj Syty (KH Toruń)

Paweł Zygmunt (HC Litvinov)

MŚ Dywizji 1 A w Sosnowcu odbędą się w dniach 2-8 maja, transmisje wyłącznie na antenach Polsatu Sport.

2 maja, godz. 19:30 Polska – Ukraina

3 maja, godz. 19:30 Francja – Polska

5 maja, godz. 19:30 Kazachstan – Polska

7 maja, godz. 19:30 Japonia – Polska

8 maja, godz. 19:30 Polska - Litwa