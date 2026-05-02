"Zbirna" pierwszym rywalem Polaków w drodze do hokejowej Elity

„Zbirna” do mistrzostw świata przygotowywała się przez ostatnie dwa tygodnie na obozie w Bytomiu kadra Ukrainy. Warto dodać, że w tym czasie Ukraińcy nie rozegrali żadnego meczu kontrolnego, choć pierwotnie kilka sparingów miało się odbyć poza granicami Polski.

Polska - Ukraina. Gdzie oglądać hokej?

Ostatecznie jedynym sparingiem był mecz wewnętrzny rozegrany 24 kwietnia w Bytomiu. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie drużyny – niebieską i żółtą. Po regulaminowym czasie gry padł remis 1:1. Gola dla niebieskich strzelił zawodnik fińskiego Lukko Raumy Daniił Tracht, a dla żółtych bramkę zdobył napastnik Re-Plast Unii Oświęcim - Ołeksandr Peresunko. W dogrywce zwycięskiego gola dla żółtych strzelił Feliks Morozow z drugoligowego francuskiego zespołu Morzine-Avoriaz.

Zgrupowanie reprezentacji obok szatni klubowej…

Wśród powołanych przez Dmytro Chrystycza na obóz w Bytomiu znalazło się 31 zawodników: czterech bramkarzy, jedenastu obrońców i siedemnastu napastników. W tym gronie jest czterech zawodników występujących w lidze polskiej. W szerokiej kadrze Ukrainy znalazło się 31 zawodników, w tym czworo hokeistów, którzy w zeszłym sezonie występowali w lidze polskiej. Napastnicy Andrij Deniskin i Ołeksij Worona to zawodnicy KH Energi Toruń (wiadomo, że w przyszłym sezonie w Toruniu nie będzie już występował Worona), powołanie otrzymał także bramkarz Polonii Bytom, Bohdan Djaczenko i napastnik Re-Plast Unii Oświęcim – Ołeksandr Peresunko. Niedawno kontrakt z Polonią Bytom podpisał napastnik Jewhen Fadiejew, który podczas MŚ formalnie będzie jeszcze zawodnikiem Snackpoint Eaters Limburg z ligi CEHL (wspólne hokejowej rozgrywki belgijsko - holenderskie).

W najlepszej sytuacji znalazł się Djaczenko, który w pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji w Bytomiu musiał jedynie przenieść swój sprzęt do szatni obok, gdyż na co dzień jest bramkarzem miejscowej Polonii, z którą niedawno przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata – Mój pierwszy sezon w lidze polskiej był dla mnie wyczerpujący ze względu na dużą ilość meczów jakie rozegrałem, ale na szczęście miałem wystarczająco dużo czasu na odpoczynek przed rozpoczęciem obozu treningowego reprezentacji. Udało mi się zregenerować zarówno fizycznie, jak i psychicznie i obecnie nie odczuwam zmęczenia hokejem – wręcz przeciwnie, mam ogromną chęć do pracy i rozpoczęcia rywalizacji w mistrzostwach świata w najlepszej formie – podkreśla bramkarz reprezentacji Ukrainy.

Po pierwszym etapie przygotowań sztab szkoleniowy podziękował siedmiu hokeistom za pracę na obozie treningowym. Bramkarz: Serhij Pysarenko (Varese/Włochy2), obrońcom Wołodymyrowi Wołkowowi (Gladiators Trnawa/Słowacja2), Hlibowi Pietrowowi (HC Pilzno U20/Czechy) i Iwanowi Korodjukowi (Bowling Green State University/NCAA) oraz napastnikom Bohdanowi Panasence (Rapaces de Gap/Francja), Mychajło Simczukowi (Trinity Western University/Kanada) i Ilji Szybińskiemu (Guelph Storm OHL/Kanada).

„Zigi” lepszy od Kuprijanowa!

Docelowo do turnieju w Sosnowcu przygotowywało się 24 zawodników, a tuż przed ogłoszeniem oficjalnej kadry sztab szkoleniowy podziękował 20-letniemu napastnikowi Ołeksijowi Jewtechowowi (Dynamo Pardubice U20/Czechy). Dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju w Sosnowcu do reprezentacji dołączył Ilarion Kuprijanow. Napastnik drugoligowej czeskiej Dukli Jihlava po wygraniu rywalizacji fazie play off Ligi Maxa (drugi poziom rozgrywkowy w Czechach) zmierzył się z w barażu o grę w czeskiej Extralidze z walczącym walczącym o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej zespołem HC Litvinov, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski – Paweł Zygmunt. Ostatecznie serię meczów barażowych 4:1 wygrał HC Litvinow, utrzymując się w Extralidze. Zygmunt zagrał we wszystkich pięciu meczach, notując asystę.

Warto dodać, że wcześniej w finale fazy play off Ligi Maxa rywalem Dukli była ekipa Berani Zlin, której zawodnikiem jest inny reprezentant Ukrainy, Stanisław Sadowikow. Finałowa rywalizacja rozstrzygnęła się dopiero w siódmym decydującym meczu, który Dukla z Kuprijanowem w składzie wygrała 4:1 z drużyną, Berani Zlin, w barwach której grał Sadowikow.

Największym zaskoczeniem w kadrze Ukrainy był brak powołania dla napastnika Hliba Kriwoszapkina, najlepiej punktującego zawodnika ligi ukraińskiej, który grał w „Zbirnej” na dwóch poprzednich mistrzostwach świata. Niespodzianką jest także umieszczenie na liście zawodników rezerwowych bramkarza Eduarda Zacharczenki (HK Kremenczuk), a także doświadczonego obrońcy Filippa Pangiełowa-Jułdaszewa, grającego na drugim poziomie rozgrywkowym w Słowacji w zespole Spartaka Dubnicy, a w przeszłości zawodnika Unii Oświęcim i Podhala Nowy Targ. Wśród rezerwowych znalazł się także Wołodymyr Czerdak z mistrzowskiego Sokiła Kijów, który w zakończonym sezonie był najlepszym strzelcem i drugim najlepiej punktującym zawodnikiem ligi ukraińskiej.

Kibice szóstym zawodnikiem Polaków?

Na inaugurację mistrzostw świata rywalem Ukrainy będzie reprezentacja Polski. - Nie mamy żadnych oczekiwań. Wyjdziemy na lód i pokażemy, co trenowaliśmy podczas naszych przygotowań. Wiemy, że Polacy będą mieli poważne wsparcie. To mecz otwarcia. Myślę, że na trybunach będzie mnóstwo kibiców, którzy będą dopingować swoją drużynę. Wierzę, że mamy doświadczonych zawodników, którzy wiedzą jak grać pod presją i przy pełnych trybunach. Najważniejsze dla nas będzie pokazanie hokeja na jaki nas stać i narzucenie przeciwnikowi naszej gry – mówi trener reprezentacji Ukrainy, Dmytro Chrystycz.

- Myślę, że dla nas byłoby lepiej zagrać trochę później dlatego, że w tym pierwszym meczu będzie dużo emocji, na trybunach pojawi się wielu kibiców i to będzie dla nas trudne. Ale nie możemy o tym myśleć, bo zarówno my jak i Polacy będą wychodzić na każdy kolejny mecz, aby go wygrać. Musimy skupić się na tym co trzeba zrobić, aby odnieść zwycięstwo, a nie jak będzie wyglądał doping na trybunach. Musimy to wszystko ogarnąć u siebie w szatni i wtedy dostaniemy to czego oczekujemy – uważa napastnik Ołeksi Worona, który w zakończonym sezonie był zawodnikiem KH Energi Toruń..

Z Ukrainą graliśmy przed rokiem na MŚ Dywizji 1A w rumuńskim Sfantu Gheorghe. Biało-Czerwoni prowadzili bramce zdobytej przez Alana Łyszczarczyka. Niestety, to były miłe złego początki, bo później gole strzelali już tylko nasi rywale. Dwa razy do siatki trafił Wiktor Zacharow, a po jednym trafieniu dołożyli Stanislav Sadovikov i Daniił Tracht i mecz zakończył się wygraną Ukrainy 4:1.

- Ostatni gol, to był strzał do pustej bramki. Ten mecz też był wyrównany i według mnie o naszej wygranej zadecydowało tylko to, że my mieliśmy szerszy skład, bo Polakom zabrakło trzech czy czterech ważnych zawodników i to zadecydowało o końcowym wyniku tego spotkania – wspomina tamto spotkanie napastnik KH Energi Toruń, Andrij Deniskin.

Zaprzepaszczona szansa na awans w Sfantu Gheorghe…

Ukraina przed ostatnią kolejką ubiegłorocznego czempionatu zmierzyła się z mającą już zapewnione utrzymanie reprezentacją Japonii i potrzebowała zwycięstwa, aby bez oglądania się na innych, awansować do Elity. Niespodziewanie „Zbirna” przegrała to spotkanie 2:3 i ostatecznie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczyły reprezentacje Wielkiej Brytanii i Włoch.

- Według mnie przegraliśmy ten mecz, bo byliśmy gorsi od naszego rywala. Nie mogę powiedzieć, że sędzia popełniał błędy, czy graliśmy na złym lodzie, bo to nie było prawdą. Przegraliśmy ten mecz, bo graliśmy gorzej od naszego przeciwnika – uważa Worona.

„Zbirna” w Sosnowcu chce wywalczyć sobie przepustkę do gry w Elicie, w której ostatni raz występowali w 2007 roku.

- To będzie krótki turniej, gdzie jeden mecz może o wszystkim zadecydować. Nie powiem, że mamy dużo mocnych stron czy z drugiej strony, że mamy jakieś słabsze strony. Jesteśmy jednym zespołem, musimy robić swoje i słuchać się trenera. Wtedy jest szansa, że wszystko nam się uda – zapewnia Deniskin.

Bilans wzajemnych spotkań z „Żółto-Niebieskimi” mamy ujemny. Z 48 dotychczas rozegranych meczów wygraliśmy dziewiętnaście, dwa zremisowaliśmy, a dwadzieścia siedem konfrontacji zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Ukrainy.

KADRA REPREZENTACJI UKRAINY NA MŚ DYWIZJI 1A W SOSNOWCU:

Bramkarze: Bohdan Djaczenko (Polonia Bytom); Oleg Petrov (Sokił, Ukraina)

Ołeksandr Lewszyn (Prince George Cougars, WHL/Kanada).

Obrońcy: Igor Mereżko (HC Pilzno, Czechy), Artem Grebenyk (Caen, Francja), Denys Matusewycz (HK Krzemenczuk, Ukraina), Ołeksij Dachnowski (HC Koszyce, Słowacja), Jevhenij Ratuszny (Sokil, Ukraina), Ivan Sysak (Feltre, Włochy2), Mykoła Koszarew (Stavanger Oilers, Norwegia).

Napastnicy: Ołeksandr Peresunko (Re-Plast Unia Oświęcim), Daniił Tracht (Lukko Rauma, Finlandia), Andrij Deniskin (KH EnergaToruń), Ołeksiy Worona (KH EnergaToruń), Witalij Ljalka (HK Krzemenczuk, Ukraina), Stanislav Sadovikov (Berani Zlin, Czechy2), Ilarion Kuprijanow (Dukla Jihlava, Czechy2), Jewhen Fadiejew (Snackpoint Eaters Limburg, Holandia), Feliks Morozow (Morzine-Avoriaz, Francja2), Wiktor Zacharow (Sokil, Ukraina), Denys Borodaj (Sokil, Ukraina), Mykyta Olijnyk (Sokil, Ukraina), Artem Buzowerja (Coventry Blaze, EIHL/Wielka Brytania). Trener: Dmytro Chrystycz.

PLAN TRANSMISJI MŚ DYWIZJI 1A W SOSNOWCU (SOBOTA, 2.05.):

12:25 JAPONIA – FRANCJA: Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go

15:55 LITWA – KAZACHSTAN: Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go

19:00 STUDIO DO MECZU POLSKA – UKRAINA: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go

19:25 POLSKA – UKRAINA: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go

22:00 STUDIO PO MECZU POLSKA – UKRAINA: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go