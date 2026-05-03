Final Four Ligi Mistrzyń to ostatni akcent kobiecego sezonu 2025/26. Te prestiżowe rozgrywki, po wykluczeniu zespołów z Rosji, tradycyjnie już zostały zdominowane przez kluby z Włoch i Turcji.

O złoto zmierzą się dwie drużyny ze Stambułu. O brąz powalczą natomiast A. Carraro Prosecco Doc Conegliano i Savino Del Bene Scandicci z Italii.

W pierwszej z ekip występuje Joanna Wołosz. W półfinale Polka zdobyła trzy punkty.

W Lidze Mistrzyń wystąpiły trzy polskie kluby. Najlepiej spisały się siatkarki DevelopResu Rzeszów, które dotarły do ćwierćfinału rozgrywek. PGE Budowlani Łódź zajęły trzecie miejsce w grupie i później rywalizowały w Pucharze CEV, z kolei drugi z łódzkich zespołów, ŁKS Commercecon, w fazie grupowej przegrał wszystkie mecze.

