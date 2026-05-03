Barcelona w finale LM! Kolejny gol polskiej gwiazdy
Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4:2 i awansowała do finału Ligi Mistrzyń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz szósty, ale trofeum jeszcze nie zdobyła.
Pajor trafiła do siatki w 55. minucie po główce, podwyższając prowadzenie mistrzyń Hiszpanii na 3:1. Ponadto na listę strzelczyń wpisały się Salma Paralluelo (13.) i dwukrotnie Alexia Putellas (22. i 58.). Dla Bayernu trafiły Linda Dallmann (17.) i Dunka Pernille Harder (71.).
Pierwsze spotkanie, w ubiegłym tygodniu w Bawarii, zakończyło się remisem 1:1. Wówczas bramkę dla Barcelony również uzyskała Pajor.
„Duma Katalonii” awansowała do finału po raz szósty z rzędu. Trofeum zdobyła trzykrotnie, ale przed rokiem, w składzie z Pajor, uległa Arsenalowi Londyn. Z Olympique Lyon zmierzy się 23 maja w Oslo.
Polka wcześniej grała w finale LM czterokrotnie w barwach VfL Wolfsburg, ale za każdym razem jej zespół przegrywał.