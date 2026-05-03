Drugie zwycięstwo w finale! Siatkarze GKS Katowice o krok od powrotu do PlusLigi

Przypomnijmy, że GKS przystąpił do fazy play-off jako triumfator rundy zasadniczej. W ćwierćfinale wyeliminował KPS Siedlce, natomiast w półfinale okazał się lepszy od Mickiewicza Kluczbork. Z kolei BBTS zajęło dopiero szóste miejsce w tabeli, ale potrafiło sprawić dwie bardzo duże niespodzianki. Bielszczanie najpierw zwyciężyli Stal Nysa, a następnie Anioły Toruń, czyli odpowiedni trzeci i drugi zespół po rundzie zasadniczej.

Pierwszy mecz finałowy GKS wygrał na własnym parkiecie 3:1. W niedzielne wczesne popołudnie rywalizacja, która toczy się do trzech wygranych spotkań, przeniosła się do Bielska-Białej.

Drugie spotkanie finałowe na wagę awansu do PlusLigi lepiej rozpoczęli siatkarze BBTS-u, którzy wypracowali sobie kilkupunktową zaliczkę. Gospodarze w pełni kontrowali przebieg wydarzeń i zasłużenie wygrali 25:21.

Kolejny set miał inny przebieg. Po wyrównanej grze po pierwszych kilku akcjach, nasiliła się przewaga przyjezdnych. W efekcie odskoczyli na kilka "oczek". Przy stanie 23:19 wydawało się, że nic nie odbierze GKS-owi wygranej, tymczasem BBTS niespodziewanie doprowadził do remisu 23:23. Finisz należał jednak do ekipy ze stolicy Górnego Śląska, która wygrała 25:23.

Katowiczanie chcieli pójść za ciosem w następnej partii. W niej sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Raz prowadzili jedni, raz drudzy. Końcówka to spore emocje. Od stanu 21:21 lepiej spisali się Bielszczanie, którzy wygrali 25:22.

GKS nie zamierzał jednak odpuszczać i rozpoczął czwartą odsłonę od mocnego uderzenie, czego dowodem prowadzenie 4:1. W środkowej fazie set jeszcze bardziej nasiliła się przewaga katowickiego zespołu. Był to najbardziej jednostronny set ze wszystkich, zakończony triumfem gości 25:18, którzy tym samym doprowadzili do tie-breaka.

W decydującym secie, po wyrównanym początku (5:5), do głosu doszli siatkarze GKS, którzy po asie Grzegorza Pająka mieli trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Gospodarze złapali jeszcze kontakt (11:12), ale atak Michała Superlaka i punktowy blok dały cenne punkty ekipie z Katowic (11:14). BBTS obronił się w dwóch akcjach, ale Wojciech Włodarczyk rozstrzygnął mecz atakiem po bloku rywali (13:15).

MVP: Gonzalo Quiroga. GKS w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi już 2-0. Trzecie starcie obu drużyn zaplanowano na wtorek 5 maja. Gospodarzem będzie drużyna z Katowic.

BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice 2:3 (25:21, 23:25, 25:22, 18:25, 13:15)

