Co za słowa o Polakach z Porto! Tak napisali o nich po zdobyciu mistrzostwa

Dziennikarze podkreślają znaczenie gola Bednarka w 40. minucie, dzięki któremu gospodarze przypieczętowali wygranie ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Schalke wraca do Bundesligi!

Relacjonujące sobotnie spotkanie na Estadio do Dragao stacja Sport TV i radio Antena 1 oceniły jednak, że "Smoki" zbyt skromnie pokonały gości.

Odnotowały, iż sobotnie wygranie ligi jest pierwszym tytułem mistrzowskim w karierze prezesa FC Porto Andre Villasa-Boasa. Przypominają, że to on był kluczowy dla zakontraktowania przez klub polskiego tercetu.

Według portugalskich dziennikarzy dobra postawa pary polskich obrońców sprowadzonych na początku sezonu z ligi angielskiej, Bednarka i Kiwiora, była decydującą dla "odważnej decyzji" zakupu w styczniu przez FC Porto 17-letniego skrzydłowego z Polski, Oskara Pietuszewskiego.

Jak twierdzą, wśród graczy FC Porto jednym z najlepszych w tym sezonie był stoper Bednarek.

"Od początku był filarem obrony, kapitanem bez opaski, nieformalnym liderem" - oceniła Antena 1.

Reporterzy portugalskiego radia wskazują, że zdobyta głową w pierwszej połowie bramka Bednarka pozwoliła kontrolować przebieg wieczornego pojedynku na Estadio do Dragao. Polak został uznany piłkarzem meczu przez Sport TV.

"Bednarek, który był kluczowym punktem defensywy FC Porto podczas całego sezonu, dowiódł, że potrafi też wyręczać napastników i zadowolił stadion celną główką" - odnotowała rozgłośnia Antena 1.

Radio Renascenca odnotowało, że zmieniony w drugiej połowie Pietuszewski ponownie sprawił wiele trudności rywalom z FC Alverca.

"Choć spodziewaliśmy się lepszego występu młodego Polaka, to dzisiejszy wieczór będzie dla tego siedemnastolatka pamiętnym wydarzeniem" - podsumowała stołeczna rozgłośnia.

Wskazała, że Pietuszewski był niespodziewanym bohaterem zespołu FC Porto wiosną, a swoimi trzema golami i dwiema asystami znacząco przyczynił się do zdobycia tegorocznego mistrzostwa kraju. To 31. tytuł "Smoków" w historii ich występów w portugalskiej lidze.

PAP