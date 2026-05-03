Drugi mecz dla Perugii! Drużyna Kamila Semeniuka przybliżyła się do mistrzostwa

Początek spotkania był wyrównany, ale w środkowej części premierowej partii siatkarze Lube zaczęli pracować nad punktową zaliczką (12:10, 16:12). Mieli przewagę w ofensywie i dowieźli korzystny wynik do końca. W ostatniej akcji goście zepsuli zagrywkę (25:21).

Zobacz także: Pierwszy rywal reprezentacji Polski siatkarzy ogłosił kadrę! Są niespodzianki

Druga odsłona długo toczyła się przy przewadze gospodarzy (9:5, 15:10). Siatkarze Perugii ruszyli w pogoń i wyrównali po skutecznym ataku Wassima Ben Tary (18:18). W końcówce przejęli inicjatywę - asa dołożył Oleg Płotnicki (19:21), Kamil Semeniuk wywalczył piłkę setową (20:24), a Ben Tara skutecznym atakiem ustalił wynik na 22:25.

Na początku trzeciej partii przewagę uzyskali siatkarze Lube (9:6), ale i tym razem nie byli w stanie długo jej utrzymać. Goście wyrównali (11:11) i przez pewien czas obie ekipy grały punkt za punkt. Perugia wygrała trzy akcje od stanu 20:20 i to był kluczowy fragment tej odsłony. Goście powtórzyli wynik z poprzedniej partii (22:25), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Kamil Semeniuk.

Czwarty set przyniósł równą grę obu zespołów (9:9, 14:14), ale po połowie seta inicjatywę zaczęła przejmować drużyna z Perugii (15:18). Goście utrzymali korzystny wynik w końcówce i przypieczętowali wygraną (23:25).

Najwięcej punktów: Mattia Bottolo (16), Eric Loeppky (14), Aleksandar Nikolov (14) – Lube; Wassim Ben Tara (23), Oleh Plotnytskyi (18), Kamil Semeniuk (13 - 11/32 = 34% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok; 40% pozytywnego przyjęcia) – Perugia. Do drużyny Perugii wrócił po kontuzji Agustin Loser.

Finałowa rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych meczów. Pierwsze, trzecie i ewentualne piąte spotkanie będzie rozgrywane w hali drużyny, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym, czyli Perugii.

Po dwóch meczach finału SuperLega 2026 Perugia prowadzi 2-0. Spotkanie numer trzy zostanie rozegrane w środę 6 maja w Perugii.

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Scai Perugia 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25)

Lube: Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante, Mattia Bottolo – Fabio Balaso (libero) oraz Santiago Orduna, Pablo Kukartsev, Noa Duflos-Rossi, Wout D'Heer. Trener: Giampaolo Medei.

Perugia: Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Sebastian Sole, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Agustin Loser, Bryan Argilagos. Trener: Angelo Lorenzetti.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

Skrót meczu Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia w załączonym materiale wideo: