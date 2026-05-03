Dominator! David Benavidez zdobył tytuł w trzeciej kategorii wagowej

Benavidez był wcześniej mistrzem w wadze super średniej i półciężkiej. Wygrał swoją 32. walkę w karierze, pozostając niepokonanym. W wadze junior ciężkiej w sobotę debiutował.

Ramirez poniósł dopiero drugą porażkę w 50 pojedynkach na zawodowych ringach. Po walce został przewieziony do szpitala na badania głowy, ale jego promotor poinformował, że na razie nie stwierdzono poważniejszych obrażeń.

W innej walce w Las Vegas, której stawką było mistrzostwo świata, Meksykanin Jaime Munguia jednogłośną decyzją sędziów pokonał rodaka Armando Resendiza i odebrał mu tytuł WBA w wadze super średniej.