Dominator! David Benavidez zdobył tytuł w trzeciej kategorii wagowej

Meksykański bokser David Benavidez pokonał w Las Vegas przez nokaut w szóstej rundzie swojego rodaka Gilberto "Zurdo" Ramireza w walce o tytuł mistrza świata w wadze junior ciężkiej organizacji WBA i WBO. To trzecia kategoria wagowa, w której triumfował Benavidez.

Benavidez był wcześniej mistrzem w wadze super średniej i półciężkiej. Wygrał swoją 32. walkę w karierze, pozostając niepokonanym. W wadze junior ciężkiej w sobotę debiutował.

 

Ramirez poniósł dopiero drugą porażkę w 50 pojedynkach na zawodowych ringach. Po walce został przewieziony do szpitala na badania głowy, ale jego promotor poinformował, że na razie nie stwierdzono poważniejszych obrażeń.

 

W innej walce w Las Vegas, której stawką było mistrzostwo świata, Meksykanin Jaime Munguia jednogłośną decyzją sędziów pokonał rodaka Armando Resendiza i odebrał mu tytuł WBA w wadze super średniej.

