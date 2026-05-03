Drużyna marzeń Ligi Mistrzyń 2026. Polska siatkarka wśród wyróżnionych

W drużynie marzeń turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Mistrzyń znalazły się trzy siatkarki zwycięskiej ekipy VakifBank Stambuł, a także trzy pokonanej w finale drużyny Eczacibasi Dynavit. Grono nagrodzonych zawodniczek uzupełniła polska rozgrywająca Joanna Wołosz z ekipy brązowego medalisty - Imoco Volley. Wyróżniony został również trener triumfatorek Giovanni Guidetti.

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek 2026. Final Four - wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) otrzymała Tijana Bosković. Serbska atakująca VakifBanku rozegrała kapitalny turniej - w półfinale z A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (3:2) zdobyła 34 punkty, a w finale z Eczacibasi - 33 oczka.

Bosković gra dla VakifBanku od 2025 roku i trafiła do tej drużyny po wielu latach gry w barwach... Eczacibasi. 29- letnia serbska siatkarka kolekcjonuje nagrody MVP, była wybrana najlepszą siatkarką m.in. mistrzostw świata (2018, 2022), mistrzostw Europy (2017, 2019) czy Klubowych Mistrzostw Świata (2016, 2023).

Drużyna marzeń siatkarskiej Ligi Mistrzyń 2026:

MVP: Tijana Bosković (VakifBank)

rozgrywająca: Joanna Wołosz (Imoco Volley)

przyjmujące: Marina Markova (VakifBank), Ebrar Karakurt (Eczacibasi)

atakująca: Tijana Bosković (VakifBank)

środkowe: Sinead Jack-Kisal (Eczacibasi), Zehra Gunes (VakifBank)

libero: Simge Akoz (Eczacibasi)

Trener: Giovanni Guidetti (VakifBank).

Tijana Bosković - najlepsze akcje w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń 2026: