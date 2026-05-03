Ekspert nie wie, co się stało z Wartą w finale PlusLigi. "Drużyna się sypie"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Po pierwszym meczu wydawało się, że nie będzie czego zbierać. Tak mocno oberwał Lublin od Zawiercia.

Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport: To ja od razu powiem, że nie wiem, co się dzieje. Uważam natomiast, że te mecze dają nam świetny argument za tym, żeby play-off grać do trzech zwycięstw, a finały do czterech wygranych. Takie spotkania, to najlepsze, co może spotkać siatkówkę.

Pełna zgoda, ale jednak nalegamy, żeby pan powiedział, co się stało z Wartą?

Już powiedziałem. Nie wiem, co się stało z Wartą w ciągu tygodnia. Zakładam, że jakby zapytać 100 różnych osób, to dostalibyśmy 100 różnych opinii. A ja wolę powiedzieć: nie wiem, bo nie mam pojęcia i nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć. Po prostu nie rozumiem, dlaczego Tavares, Bieniek czy Kwolek przeszli taką metamorfozę. Na gorsze.

Żadnej teorii?

Nie wiem, może jakby w Lublinie wygrali czwartego seta, a prowadzili 18:12, to byłoby inaczej. Od tamtego momentu są pogubieni i nie wiedzą, co robić. A wydawało się, że są przygotowani na wszystko. To jest tak, że Warta nagle, w ciągu kilku dni, straciła pewność siebie, którą miała w pierwszym spotkaniu.

Chwała jednak Lublinowi, że to wykorzystał.

I dzisiaj mówimy o Youngu i Malinowskim, jako o bohaterach. A to przecież drugi atakujący i awaryjnie ściągnięty Kanadyjczyk. Jakby on był na rynku do wzięcia, to ja nie wiem, czy ktoś by się zdecydował. Szczerze w to wątpię. A nagle on gra w finale i ja nie wiem, czy on kiedykolwiek zagra jeszcze o takie cele. Ja mu tego życzę, ale trudno mi w to uwierzyć.

Bardzo dziwne to wszystko.

W drugim meczu Leon dał sygnał do ataku, w trzecim poprawił Komenda z Youngiem, ale według mnie to wcale nie musi być koniec. Nie zdziwię się, jak teraz Warta wygra 3:0 w Lublinie. To jest sport, czyli taka dziedzina życia, gdzie 2 plus 2 czasem daje pięć.

Czytam, że Bogdanka LUK postawiła w ostatnim meczu na taktykę zamęczenia Kwolka.

Nie sądzę. Nie wiem, na czym miałoby to polegać. I tak samo nie wiem, czemu Kwolek nagle spadł do grania na takim poziomie. Lider Warty ewidentnie krwawił. Oczywiście po meczu do wszystkiego można dorobić ideologię i wszystko można wytłumaczyć. Na pewno też ta dyspozycja Kwolka jest jednym z powodów dwóch porażek Warty. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się, dlaczego Kwolek zagrał dwa tak słabe mecze.

Nie tylko on.

Nie tylko. Tavares też zagrał dwa słabne mecze, a w takiej sytuacji zespół zaczyna się sypać. Bo, jak dobrze gra Tavares, to dobrze gra też Bieniek. Teraz Warta nie ma ani jednego, ani drugiego.

Ciekawe to wszystko.

Trener Warty Michał Winiarski mówił po meczu, że teraz wszyscy wiedzą wszystko, ale w trakcie gry nic nie jest takie proste. W przypadku Warty raczej nie chodzi o fizykę. Ten zespół od trzech lat jest budowany i szykowany na takie mecze. Tam nie ma szaleństwa, ale taka bardzo spokojna budowa. I nagle przychodzi finał i Bieniek jest pod taką presją, że nie daje rady. Ale nie tylko on. Nagle zawodnicy grający o medale mistrzostw świata są łamani przez Lublin i nie wiedzą, co mają zrobić. Wszystko wskazuje na to, że Lublin w kolejnym spotkaniu u siebie dokończy działa, bo Zawiercie się chwieje, ale pamiętając zwrot akcji po pierwszym spotkaniu, nie skreślałbym Warty do końca.

Przywołany przez pana trener Winiarski mówił, że wszystko rozegra się w głowie.

Ja jestem w stanie zrozumieć, że Young nie wytrzymał pierwszego meczu, bo nigdy nie grał o taką stawkę. Nie rozumiem jednak, że ten sam problem dotyczy takich zawodników, jak Bieniek, Kwolek czy Tavares. Oni na te mecze czekają cały rok. Dla takich spotkań podpisują kontrakty. Nie wiem, jak to możliwe, że trzeci rok z rzędu jakieś ciśnienie może im przeszkodzić w walce o złoto. Inna sprawa, że to jest w sporcie piękne, że mamy do czynienia z czymś tak niewytłumaczalnym.