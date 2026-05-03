FIFA zwiększa wypłaty dla uczestników MŚ. Norwegowie już mają plan, co zrobić z pieniędzmi
Norweska federacja piłkarska (NFF) zaprosiła na pierwszy mecz grupowy mistrzostw świata z Irakiem, który odbędzie się 17 czerwca w Bostonie, 80 swoich pracowników. Pokryje im połowę kosztów podróży, zakwaterowania i biletów.
- Po decyzji FIFA o zwiększeniu finasowania dla każdego uczestnika MŚ zdecydowaliśmy, że część z tych pieniędzy wykorzystamy w solidarny sposób i zaprosimy naszych pracowników na pierwszy mecz. Jest to nagroda za ich ciężką i lojalną pracę - powiedział sekretarz generalny NFF Karl-Petter Loeken.
Zaproszenie otrzymało 40 pracowników z centrali NFF w Oslo i 40 ze związków regionalnych. Koszt na jedną osobę obliczono na ok. 30 tysięcy koron (12 tys. złotych) z czego NFF pokryje co najmniej połowę.
- W ten sposób będziemy mieli wyjątkowo silną grupę kibiców - dodał Loeken.
Norwegia spotka się w fazie grupowej z Irakiem (17 czerwca w Bostonie), Senegalem (23 czerwca w New Jersey) i Francją (26 czerwca w Bostonie).