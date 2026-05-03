Dwaj najwyżej rozstawieni tenisiści - lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev - zmierzą się w niedzielnym finale turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie.

Sinner w półfinale pokonał Francuza Arthura Filsa (25. ATP) 6:2, 6:4 i awansował do finału piątego z rzędu turnieju rangi ATP Masters 1000. Włoch zapewnił sobie 14 000 punktów rankingowych ATP. Został dopiero czwartym zawodnikiem, który osiągnął taki dorobek.

Zverev na swojej drodze do finału spotkał wschodzącą gwiazdę belgijskiego tenisa, Alexandra Blockxa. 21-latek z Antwerpii, zajmujący 69. miejsce na liście światowej, w ćwierćfinale wyeliminował broniącego tytułu Norwega Caspera Ruuda. Belg w pojedynku z Niemcem ani razu nie zdołał przełamać podania rywala.

