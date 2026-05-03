Siatkarki Eczacibasi Dynavit Stambuł z Magdaleną Stysiak w składzie awansowały do finału Ligi Mistrzyń. W spotkaniu półfinałowym w Stambule pokonały włoskie Savino del Bene Scandicci 3:2, a Polka zdobyła 30 punktów.

Eczacibasi w finale zmierzy się z innym tureckim zespołem - VakifBankiem, który wygrał z obrońcą trofeum – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano 3:2.

W Lidze Mistrzyń wystąpiły trzy polskie kluby. Najlepiej spisały się siatkarki DevelopResu Rzeszów, które dotarły do ćwierćfinału rozgrywek. PGE Budowlani Łódź zajęły trzecie miejsce w grupie i później rywalizowały w Pucharze CEV, z kolei drugi z łódzkich zespołów, ŁKS Commercecon, w fazie grupowej przegrał wszystkie mecze.

