Hubert Hurkacz staje przed szansą wywalczenia tytułu w turnieju ATP Challenger Tour w Cagliari. Polak w wielkim finale na zapleczu głównego cyklu mierzy się z Włochem Matteo Arnaldim.

Wrocławianin w Sardynii ma na swoim koncie już cztery zwycięstwa. Pokonał wcześniej odpowiednio Amerykaninów Zacharego Svajdę i Emiliano Navę, reprezentanta gospodarzy Matteo Berrettiniego oraz Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę.

To pierwsza bezpośrednia potyczka Hurkacza z Arnaldim.

Polak walczy o powrót do czołówki światowego tenisa. Obecnie w rankingu ATP plasuje się na 63. miejscu. Jego rywal jest 103.

