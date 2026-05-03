Historyczny triumf Sinnera w Madrycie. Włoch z rekordem wszech czasów

Na zwycięską serię Sinnera w turniejach ATP Masters 1000 składają się sukcesy w Paryżu w listopadzie ubiegłego roku, a w tym sezonie w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i teraz w Madrycie.

Łącznie 24-letni Włoch wygrał już osiem z dziewięciu turniejów Masters 1000. Jedynym tytułem, którego mu brakuje, jest Internazionali BNL d'Italia w Rzymie - tegoroczna edycja rozpoczyna się w przyszłym tygodniu.

Niedzielny finał ze Zverevem trwał zaledwie 58 minut. To była czternasta konfrontacja tych zawodników i dziesiąta wygrana włoskiego tenisisty.

Jednocześnie Sinner wygrał 23. pojedynek z rzędu w cyklu ATP. Ostatni raz zszedł pokonany z kortu w lutym, gdy uległ Czechowi Jakubowi Mensikowi w ćwierćfinale turnieju rangi 500 w Dausze.

W stolicy Hiszpanii startował Hubert Hurkacz, który odpadł w 2. rundzie.

Wynik finału:

Jannik Sinner (Włochy, 1) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 6:1, 6:2.

PAP