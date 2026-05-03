Drużyna Joanny Wołosz na podium Ligi Mistrzyń! Trzy sety w meczu o brąz

Do walki o brązowy medal z lepszym nastawieniem przystąpiły siatkarki Imoco Volley, które uzyskały przewagę (8:5). Drużyna Scandicci wyrównała (8:8), ale dalsza część seta toczyła się pod dyktando ekipy z Conegliano (12:9, 17:11), która miała wyraźną przewagę w ataku i lepiej punktowała zagrywką (5-0). Sarah Fahr atakiem ze środka wywalczyła piłkę setową, a po chwili blok dał Imoco brakujący punkt (25:16).

W drugiej odsłonie obie ekipy punktowały seriami. Najpierw siatkarki z Conegliano uzyskały wyraźną przewagę przy zagrywkach Ting Zhu (10:3), rywalki złapały kontakt wygrywając cztery akcje z rzędu (12:11), ale sześć kolejnych akcji padło łupem Imoco Volley (18:11). Rywalki nie rezygnowały i w końcówce odrobiły straty (23:23). Seta zwieńczyła gra na przewagi, którą zespół Conegliano rozstrzygnął blokiem (26:24).

Zaciętej walki nie brakowało w trzecim secie. Po równej grze na początku (7:7), przewagę przy zagrywkach Camilli Weitzel uzyskało Scandicci (7:11). Później znów do głosu doszło Imoco Volley (16:15). Isabelle Haak wywalczyła piłkę meczową (24:23), ale rywalki znów doprowadziły do gry na przewagi. Drużyna z Conegliano nie powtórzyła jednak historii z półfinałowego starcia z Vakifbankiem i nie pozwoliła rywalkom odwrócić losów meczu. Trzecią piłkę meczową wykorzystała Gabi, pieczętując wywalczenie przez Imoco Volley brązowego medalu (27:25).

Skrót meczu Conegliano - Scandicci:

Najwięcej punktów: Isabelle Haak (19), Ting Zhu (18), Gabi (17) – Conegliano; Ekaterina Antropova (22), Lindsey Ruddins (11) – Scandicci. Joanna Wołosz zdobyła jeden punkt blokiem. Siatkarki Imoco Volley były skuteczniejsze w ataku (53%-42%), lepiej punktowały zagrywką (8-5) i blokiem (8-5).

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 3:0 (25:16, 26:24, 27:25)

Conegliano: Joanna Wołosz, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak, Ting Zhu, Marina Lubian – Monica De Gennaro (libero) oraz Serena Scognamillo, Merit Adigwe, Jenna Ewert. Trener: Daniele Santarelli.

Scandicci: Maja Ognjenovic, Avery Skinner, Linda Nwakalor, Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Camilla Weitzel – Brenda Castillo (libero) oraz Sarah Franklin, Lindsey Ruddins, Emma Graziani. Trener: Marco Gaspari.

