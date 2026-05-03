Inter mistrzem Włoch! Asysta Zielińskiego na wagę Scudetto

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Inter Mediolan mistrzem Włoch! Zespół, w którym występuje Piotr Zieliński, wygrał 2:0 z Parmą w meczu 35. kolejki rozgrywek ligowych. Tym samym zapewnił sobie triumf w Serie A na trzy kolejki przed końcem sezonu. Polak spędził na boisku 67 minut i zaliczył asystę przy golu Marcusa Thurama.

Piłkarz Piotr Zieliński w koszulce Interu Mediolan z numerem 7 świętuje bramkę.
fot: PAP
Inter pokonał Parmę 2:0. Wynik spotkania otworzył Marcus Thuram po asyście Piotra Zielińskiego. W 80. minucie drugą bramkę zdobył Henrikh Mkhitaryan. Ormianin w 67. minucie zmienił na boisku reprezentanta Polski. 31-latek obejrzał w tym meczu również żółtą kartkę.

 

Pomocnik z Ząbkowic Śląskich opuścił w tym sezonie ligowym tylko trzy mecze. W 32 dotychczasowych występach strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty.

 

Inter zapewnił sobie mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem sezonu. Obecnie ma 12 punktów przewagi nad drugim w tabeli SSC Napoli. Dla ekipy z Mediolanu to 21. tytuł w historii. W poprzednich rozgrywkach zdobyła ona wicemistrzostwo, ustępując właśnie Neapolitańczykom.

 

To drugie Scudetto w karierze Zielińskiego. Wcześniej Polak triumfował w sezonie 2022/2023 w barwach Napoli.

 

Inter Mediolan - Parma Calcio 2:0 (1:0)

Bramki: Marcus Thuram 45+1, Henrikh Mkhitaryan 80.

 

Inter: Yann Sommer - Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni (67. Carlos Augusto) - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (89. Davide Frattesi), Piotr Zieliński (67. Henrikh Mkhitaryan), Petar Sucic, Federico Dimarco - Francesco Pio Esposito (46. Ange-Yoan Bonny), Marcus Thuram (67. Lautaro Martinez).

 

Parma: Zion Suzuki - Alessandro Circati, Mariano Troilo, Abdoulaye Ndiaye - Enrico Delprato, Adrian Bernabe (75. Oliver Sorensen), Hans Nicolussi Caviglia, Mandela Keita (67. Christian Ordonez), Emanuele Valeri (85. Franco Carboni) - Gabriel Strefezza (75. Pontus Almqvist), Mateo Pellegrino (67. Nesta Elphege).

 

Żółta kartka: Piotr Zieliński.

 

Sędziował: Kevin Bonacina (Włochy).

