Kto wygra walkę Fury - Joshua? Usyk nie miał wątpliwości
Mistrz świata wagi ciężkiej Ukrainiec Ołeksandr Usyk uważa, że w zaplanowanym na koniec roku bokserskim pojedynku byłego mistrza świata wagi ciężkiej Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą zwycięstwo odniesie ten drugi.
Usyk, posiadacz pasów IBF, WBA i WBC, w ostatnich miesiącach współpracował z byłym przeciwnikiem Joshuą i powiedział, że jest pod ogromnym wrażeniem rozwoju Brytyjczyka. Dodał, że będzie go wspierał w przygotowaniach do tego starcia.
Podkreślił, że - jego zdaniem - 36-letni Joshua obecnie najbardziej zasługuje na pokonanie swojego rodaka i byłego mistrza, 37-letniego Fury'ego.
- Fury to niesamowity zawodnik, to oczywiście bardzo niebezpieczny facet, ale gdy widzę jak Anthony ciężko pracuje i jak pozytywnie zmienił swoje podejście do sportu, to stawiam na niego – powiedział Usyk w wywiadzie dla BBC.
- Lubię Fury'ego, to mój najlepszy przyjaciel, niesamowity zawodnik, ale dzisiaj Anthony jest lepszy - dodał.
Joshua, były dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej, ma wrócić na ring 25 lipca w Rijadzie, gdzie zmierzy się z Albańczykiem Kristianem Prengą. Będzie to jego pierwsza walka od wypadku samochodowego w grudniu ubiegłego roku, w którym zginęło jego dwóch bliskich przyjaciół.
Usyk potwierdził, że ostatnio pracował z Joshuą, zajmował się szczególnie przygotowaniem technicznym i mentalnym Brytyjczyka.
- Rozmawialiśmy o strategii, o umiejętnościach bokserskich i psychologii. Także o naszych walkach - co powinno być do poprawienia - zaznaczył.
Ukraińca czeka obrona tytułów mistrza świata w walce z holenderskim kickboxerem Rico Verhoevenem, zaplanowanej na 23 maja w Egipcie.