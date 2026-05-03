Nazwano go "księżniczką" i "oszustem". Polski gwiazdor zareagował na... wpis AI

Salkilld ma za sobą udany pojedynek z Beneilem Dariushem, którego znokautował na gali UFC w Perth w sobotę 2 maja. Australijczyk, który wygrał już pięć walk w największej federacji MMA na świecie, wyzwał do oktagonu Gamrota. Uczynił to w sposób kulturalny, podkreślając, że podoba mu się styl prezentowany przez Polaka i że chciałby zmierzyć się z kimś, kto jest wyżej w rankingu.

Niestety, w mediach społecznościowych krąży tzw. "fake news", czyli fałszywa informacja, według którego Salkilld bardzo mocno uderza w "Gamera".

"Gamrot to śpiąca królewna ze szklaną szczęką, która nie może skończyć własnego dania. Nudny oszust, który zaśnie w 90 sekund" - brzmi fałszywy cytat z grafiką obu zawodników.

Warto podkreślić, że tuż pod wspomnianymi słowami drobną czcionką jest podane źródło w postaci... sztucznej inteligencji.

Sporo internautów zdążyło nabrać się jednak na ten wpis, a w tym gronie znalazł się... Gamrot. Nasz wojownik odpisał krótko i wymownie w komentarzach.

"Po prostu powiedz mi, gdzie" - dając do zrozumienia, że podejmuje rękawice.

Gamrot stoczył w UFC trzynaście pojedynków, z czego wygrał dziewięć. Pozostałe cztery przegrał. Ostatni raz kibice oglądali go w oktagonie 11 kwietnia tego roku, kiedy zwyciężył przez poddanie Estebana Ribovicsa.

