Nie żyje Nikola Jovanović. Zmarł w drodze do szpitala

Tragiczne wieści z Bośni i Hercegowiny. W wieku 43 lat zmarł Nikola Jovanović. Doświadczony bramkarz doznał zawału serca w trakcie meczu. Niestety, nie udało się go uratować.

Informację o śmierci Jovanovicia przekazał jego klub FC Citluk oraz tamtejsza regionalna federacja piłkarska. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 2 maja.

 

"Drodzy kibice i kibice FK Citluk, z wielkim smutkiem informujemy, że nasz bramkarz, Nikola Jovanović Dota, opuścił nas dziś na zawsze. To, co wydawało się zwyczajnym sobotnim popołudniem na stadionie w Gornji Stepos, zamieniło się w koszmar, gdy w przerwie nasz Dota najpierw poczuł się źle, a później zmarł. Dota, spoczywaj w pokoju, niech anioły będą nad tobą czuwać" - napisano na profilu klubu.

 

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas meczu FK Gornji Stepos - FC Citluk. W przerwie Jovanović poczuł się źle i postanowiono szybko przetransportować go do szpitala. Niestety, nie zdążono dojechać na czas. Bramkarz zmarł w drodze. Miał 43 lata.

 

Jovanović był znanym bramkarzem w regionie. Grał w takich klubach jak FK Ribnik, FK Fud oraz FK Citluk.

