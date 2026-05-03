Nie żyje Nikola Jovanović. Zmarł w drodze do szpitala

Informację o śmierci Jovanovicia przekazał jego klub FC Citluk oraz tamtejsza regionalna federacja piłkarska. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 2 maja.

"Drodzy kibice i kibice FK Citluk, z wielkim smutkiem informujemy, że nasz bramkarz, Nikola Jovanović Dota, opuścił nas dziś na zawsze. To, co wydawało się zwyczajnym sobotnim popołudniem na stadionie w Gornji Stepos, zamieniło się w koszmar, gdy w przerwie nasz Dota najpierw poczuł się źle, a później zmarł. Dota, spoczywaj w pokoju, niech anioły będą nad tobą czuwać" - napisano na profilu klubu.

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas meczu FK Gornji Stepos - FC Citluk. W przerwie Jovanović poczuł się źle i postanowiono szybko przetransportować go do szpitala. Niestety, nie zdążono dojechać na czas. Bramkarz zmarł w drodze. Miał 43 lata.

Jovanović był znanym bramkarzem w regionie. Grał w takich klubach jak FK Ribnik, FK Fud oraz FK Citluk.

