Niesamowite, co stało się w hicie PlusLigi! Wciąż są w grze o medale. "Tylko to się liczy"

Projekt do niedzielnego spotkania przystępował z rezultatem 2:0 po dwóch meczach. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Gdy gospodarze w trzecim starciu prowadzili już 2:0 w setach, wydawało się, że lada chwila zakończą starcie i ostatecznie staną na najniższym podium PlusLigi w sezonie 2025/2026. Jak się jednak okazało, Resovia w imponującym stylu wróciła do rywalizacji i wygrała 3:2, tym samym wciąż będąc w grze o medale w kończącym się sezonie.

- Zaczęliśmy lepiej zagrywać i to ułatwiło nam grę. Mieliśmy problemy z ich serwisem, ale potem zaczęło się to wyrównywać. Zaczęliśmy grać lepszą siatkówkę - powiedział Bucki w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

Bucki sięgnął po statuetkę MVP, rozgrywając kapitalne spotkanie. Jak jednak przyznał, indywidualne statystki nie są istotne, a na końcu liczy się dobro całej drużyny.

- Liczby są mało ważne, liczy się zwycięstwo. Liczy się tylko to, żeby kończyć mecze dobrym rezultatem - dodał atakujący.

