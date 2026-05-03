Niesamowite, co stało się w hicie PlusLigi! Wciąż są w grze o medale. "Tylko to się liczy"

Asseco Resovia Rzeszów w imponującym stylu wróciła do rywalizacji, jeśli chodzi o grę o trzecie miejsce PlusLigi w sezonie 2025/2026. PGE Projekt Warszawa prowadził już 2:0 w trzecim meczu o brązowy medal, ale ostatecznie goście wygrali 3:2 i zmniejszyli straty w rywalizacji. - Liczy się tylko to, żeby kończyć mecze dobrym rezultatem - przyznał bohater Resovii, Jakub Bucki.

fot. Cyfrasport
Projekt do niedzielnego spotkania przystępował z rezultatem 2:0 po dwóch meczach. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Gdy gospodarze w trzecim starciu prowadzili już 2:0 w setach, wydawało się, że lada chwila zakończą starcie i ostatecznie staną na najniższym podium PlusLigi w sezonie 2025/2026. Jak się jednak okazało, Resovia w imponującym stylu wróciła do rywalizacji i wygrała 3:2, tym samym wciąż będąc w grze o medale w kończącym się sezonie.

 

- Zaczęliśmy lepiej zagrywać i to ułatwiło nam grę. Mieliśmy problemy z ich serwisem, ale potem zaczęło się to wyrównywać. Zaczęliśmy grać lepszą siatkówkę - powiedział Bucki w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport.

 

Bucki sięgnął po statuetkę MVP, rozgrywając kapitalne spotkanie. Jak jednak przyznał, indywidualne statystki nie są istotne, a na końcu liczy się dobro całej drużyny.

 

- Liczby są mało ważne, liczy się zwycięstwo. Liczy się tylko to, żeby kończyć mecze dobrym rezultatem - dodał atakujący.

 

